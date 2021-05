Un violonist roman, calificat in finala Concursului International "George Enescu". Concureaza cu violonisti din Germania si Coreea de Sud

Rezultatele au fost anuntate luni seara de juriul de specialitate format din Dmitry Sitkovetsky (presedinte), Remus Azoitei, Koichiro Harada, Silvia Marcovici, Mihaela Martin, Igor Petrushevski, Eduard Schmieder si Krzysztof Wegrzyn.In semifinala care a avut loc luni, la Ateneul Roman, au participat opt tineri din sase tari: Gennaro Cardaropoli (Italia), Elvin Hoxha Ganiyev (Turcia/Azerbaidjan), Jeewon Kim (Coreea de Sud), Tassilo Probst (Germania), Tomotaka Seki (Japonia), Valentin Serban (Romania), Ayaka Uchio (Japonia) si Jaewon Wee (Coreea de Sud).Jurizarea a fost facuta intr-un sistem hibrid: sase membri ai juriului sunt prezenti la Bucuresti, urmarind recitalurile semifinalistilor in direct, la Ateneul Roman, iar doi au vizionat prestatiile tinerilor muzicieni prin transmisiune online.Publicul va putea asculta in finala sectiunii de Vioara, care are loc miercuri, 19 mai, la Ateneul Roman, de la ora 18.00, trei concerte cu orchestra interpretate de cei trei finalisti ai sectiunii, avand in program Ceaikovski - Concertul in re major pentru vioara si orchestra op. 35, Sibelius - Concertul in re minor pentru vioara si orchestra op. 47 si Brahms - Concertul in re major pentru vioara si orchestra op. 77. Ei vor fi acompaniati de Orchestra Filarmonicii "George Enescu", sub bagheta maestrului Wilson Hermanto.Tassilo Probst (n. 2002) a studiat cu profesorii Sonja Korkeala, Ingolf Turban si David Fruhwirth. Canta pe o vioara Giovanni Grancino din 1690, pusa la dispozitie de Deutsche Stiftung Musikleben. A obtinut premiul al II-lea la Concursul International pentru Tineri Violonisti Louis Spohr de la Weimar in 2019.Valentin Serban (n. 1990) a obtinut diploma de licenta la Universitatea Transilvania din Brasov si a urmat cursuri de master la Universitatea de Muzica si Artele Spectacolului din Graz, sub indrumarea Silviei Marcovici. A concertat in Romania, Franta, Germania, Austria si Italia. Este membru al Orchestrei Les Dissonances din Paris din 2018 si concertmaestru invitat al Orchestrei Romane de Tineret.Jaewon Wee (n. 1999) urmeaza programul de master la Juilliard School, sub indrumarea lui Ronald Copes. A absolvit cursurile de licenta la Universitatea Nationala de Arte din Coreea, unde a studiat cu Nam Yun Kim, Koichiro Harada si Takashi Shimizu. A concertat in cadrul Festivalului de la Aspen si al Festivalul International din Busan. A fost laureata la Concursul International Menuhin si la Concursul International pentru Tineri Muzicieni Ceaikovski.Premiile sectiunii de Vioara sunt in valoare de 30.000 de euro, la acestea adaugandu-se posibilitatea de a interpreta pe scena Festivalului "Enescu", precum si premii speciale si oportunitati de promovare internationala.Biletele pentru finala de Vioara, precum si pentru celelalte evenimente din cadrul Concursului, sunt disponibile exclusiv online pe site-ul www.festivalenescu.ro, prin intermediul platformei Eventim, sau direct de pe site-ul Eventim. Concertele pot fi urmarite in Sala Ateneului, unde pretul unui bilet este de 65 lei. Accesul in sala de concert se face doar cu bilet, masca de protectie si respectarea distantei fizice intre persoane, iar locurile care vor fi ocupate in timpul evenimentelor Concursului "Enescu" nu vor depasi 50% din capacitatea sali. De asemenea, organizatorii pun la dispozitie bilete si a abonamente pentru vizionarea online a concertelor si recitalurilor extraordinare.Concursul International "George Enescu" 2020 a derulat prima faza in cursul anului trecut. S-a reinventat in online cu o premiera in lumea muzicii clasice internationale - primele doua etape ale sectiunilor au fost organizate online, aceasta masura fiind luata pentru a putea derula competitia, in ciuda pandemiei. Astfel, 205 tineri artisti au putut sa-si urmeze visul si sa participe la Concurs , intre 29 august si 20 septembrie 2020. Ultimele doua etape - semifinalele si finalele - sunt organizate live, la Bucuresti, la Ateneu, intre 12 si 23 mai 2021, cu public in sala.