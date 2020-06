Violonistul Gabriel Croitoru va concerta in aer liber, in centrul Bucurestiului

Ziare.

Evenimentul va avea loc in Gradina cu filme - Cinema & More (Creart) din Piata Lahovari.Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita "Catedrala", pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispozitie si aflandu-se in patrimoniul Muzeului National "George Enescu") si pianistul Horia Mihail vor canta in intreaga tara celebrele sonate pentru vioara si pian de Ludwig van Beethoven, a caror integrala o vor finaliza in toamna la Sala Radio, sub semnul Beethoven 250."Am marea bucurie de a fi castigat in urma cu mai multi ani dreptul de utilizare a viorii Catedrala, construita de Giuseppe Guarneri, supranumit del Gesu, care i-a apartinut Maestrului, aflata astazi in custodia Muzeului National George Enescu", a transmis Croitoru intr-un comunicat.Turneul national "Vioara lui Enescu" va avea loc in perioada octombrie - noiembrie 2020.Concertul de la Gradina cu filme Cinema and More, programat sa inceapa la ora 19.00, este gandit ca un preambul al turneului.