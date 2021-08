Voicu Rădescu a murit. A fost cel care a creat Green Hours, cel mai vechi club de jazz din țară, și primul teatru independent din România

Versurile lui Daniel Popa - “Orele sunt verzi/ Dar timpul e color blind./ Vine nechemat" - au fost publicate pe pagina de Facebook a Green Hours, alături de mesajul: "Thank you for all the jazz, Voicu!".În 1994 a creat Green Hours 22 jazz-café, cel mai vechi club de jazz din țară, Green Records – unica casă de discuri aparținând unui club din Romania și Teatrul Luni de la Green Hours, primul teatru independent din România.A fost nepotul generalului Nicolae Radescu, cel a care condus România ca prim ministru între 7 decembrie 1944 si 1 martie 1945, iar părinții săi au fost comuniști ilegaliști, se arată într- un necrolog amplu semnat de Urban.ro În primăvara anului 2021 a primit titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului, la propunerea primarului Nicușor Dan. Edilul și-a justificat cererea astfel:”Voicu Rădescu este o personalitate a lumii noastre culturale. Este fondatorul primului teatru independent din Bucureşti, un teatru la care multe dintre personalitățile teatrului nostru de azi au debutat și pe care cu mari eforturi personale a reușit să îl țină acești ani. Este fondatorul clubului de jazz Green Hours și unul dintre cei care au promovat jazz-ul în România, inclusiv un festival foarte prestigios de jazz. Mai mult decât atât, este o persoană foarte activă în multe dintre cauzele civice, de la Roșia Montană până la Berzei-Buzești, ca să dau doar câteva exemple, inclusiv pe zona de locuințe sociale”.Voicu Rădescu a fost incinerat, conform dorinței sale.