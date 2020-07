Romanul de geniu care vine in turneu cu o vioara Stradivarius evaluata la peste 5 milioane de euro. A castigat prin concurs dreptul de a folosi pretiosul instrument

"Va deveni cel mai mare violonist al generatiei sale!" (Osnabrucker Zeitung. 2014)"... o stea a violonisticii europene s-a nascut si se numeste Razvan Stoica" (Los Angeles Times, 2017)Razvan Stoica este unul dintre cei mai apreciati tineri violonisti, la nivel international, ai timpului nostru.A evoluat ca solist alaturi de dirijori si orchestre de renume mondial.Cele mai recente colaborari ale sale includ concerte cu Filarmonica Sudwestdeutsche, Germania, Filarmonica Slovena, Filarmonica Olandeza, Orchestra Simfonica Sanremo , Orchestra Radio Slovena, Orchestra Nationala Radio, Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti, precum si Orchestra Academiei Beethoven, Filarmonica Essen sau Orchestra Simfonica Trondheim.este insaPrimele doua etape ale concursului s-au desfasurat "in spatele cortinei" -ca la Vocea Romaniei , juriul doar aude muzica, nu vede concurentii. Ultima etapa, in care au ramas doar 6 concurenti, din 181, a constat intr-un concert cu orchestra si public -public platitor de bilete."Nu m-am asteptat niciun moment sa castig Marele Premiu, mai ales cand am vazut cati sunt inscrisi, am luat-o ca pe o experienta utila si atat. In finala, imi amintesc ca m-am simtit atat de bine in concert, cade cum iesise si asta era extraodinar", povesteste Razvan.Razvan Stoica s-a nascut "cu muzica in casa", intr-o familie de muzicieni, in Bucuresti, in 1986.A absolvit Liceul de Muzica "George Enescu", din Bucuresti, apoi si-a continuat studiile la, unde a fost admis cu bursa. In prezent, traieste in Olanda.Asadar, respectul si recunostinta merg la prof. Olivia Papa, maestrii Stefan Gheorghiu si Modest Iftinchi, prof. Ilya Grubert si violonistii Leonidas Kavakos, Krysztof Wegrzyn, Vadim Repin, Itzhak Perlman, Ivry Gitlis, Pinchas Zuckerman, cu care Razvan Stoica a facut cursuri de maiestrie.La familie, fara de care chiar nimic din toate astea nu ar fi fost posibil, merge, desigur, iubirea.Cu cinci ani mai mare decat Razvan,La sase ani a inceput cursurile de specialitate la Colegiul National de Muzica "George Enescu" din Bucuresti.Laureata a mai multor concursuri internationale, talentul innascut, tehnica impecabila si profunzimea emotionala lirica i-au asigurat Andreei Stoica recunoasterea artistica.Din 2014, Andreea Stoica este solista permanenta a orchestrei de camera Kamerata Stradivarius (Olanda).Duo-ul avea sa devina recunoscut in Europa pentru interpretarile sensibile si senzualitatea sunetului.Drumul lor, impreuna si individual, este in continuua ascensiune. Interpretarile carismatice au captat atentia presei si a publicului, deopotriva.Dupa castigarea dreptului de a canta la vioara Antonius Stradivarius 1729 ex-Ernst, din dorinta de a aduce pe aceeasi scena sunetul secolului al XVII-lea prin cele mai celebre, apreciate si valoroase viori ale lumii a luat fiintaFormula muzicala propusa de Razvan Stoica este formata din, la cele mai inalte standarde ale muzicii clasice.Inca de anul trecut, Razvan si Andreea Stoica pusesera la cale un turneu in Romania, in aceasta vara.Izbucnirea pandemiei le-a dat ceva batai de cap, dar nu au renuntat., spune Razvan.si s-a nascut din dorinta de a le oferi romanilor, in spatii alese cu mare grija, pentru a rezona -si tehnic, si vizual- cu un act muzical de asemenea calibru si, bineinteles, pentru a oferi spectatorilor siguranta deplina, prinCe se stie sigur in acest moment este ca va incepe la Deva, si se va incheia la Bucuresti -via Cluj, Oradea, Timisoara, Alba-Iulia, Targu-Jiu, Bistrita, Hunedoara, Suceava, Iasi, Bacau, Brasov, Sibiu, Ploiesti, Busteni, Sinaia, Alba Iulia, Alexandria, Calarasi (nu in aceasta ordine).