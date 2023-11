Ce-a putut să facă un iranian după ce a pierdut titlul de Mister Olympia în fața unui american VIDEO

Americanul Derek Lunsford (30 de ani) a câștigat concursul de culturism Mister Olympia 2023, provocând o reacție de furie a sportivului iranian care a terminat pe locul secund.

În contextul rivalității politice dintre Iran și SUA, asiaticul a atras atenția cu un gest lipsit de fair-play.

Astfel, chiar dacă în primă fază și-a felicitat rivalul, Hadi Choopan a părăsit scena atunci când finaliștii s-au adunat pentru o fotografie de grup.

Hadi Choopan left the stage after losing first place to Derek Lunsford.#MrOlympia pic.twitter.com/rgErzY1Xgg