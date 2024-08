Calculele dezarmante făcute de un român care stă cu chirie. "Mai am șanse să cumpăr un apartament în viața asta?"

Pentru mulți tineri români, locuințele de închiriat reprezintă o soluție temporară într-un peisaj imobiliar tot mai complicat. Costurile ridicate ale chiriei, combinate cu salariile adesea insuficiente pentru a acoperi economiile necesare, fac ca achiziția unui apartament să pară un vis îndepărtat.

Procesul de economisire pentru avansul necesar la cumpărarea unei locuințe poate dura ani de zile, iar fluctuațiile pieței imobiliare și creșterile constante ale prețurilor adaugă și mai multe provocări.

Tinerii care aspiră să devină proprietari trebuie facă față costurilor mari și cerințelor de credit stricte, ceea ce face ca visul unei locuințe proprii să fie o realizare deosebit de dificilă.

Este constatarea unui tânăr care a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

"Mai am șanse să cumpăr un apartament în viața asta?"

Este întrebarea retorică pusă ca titlu al postării sale pe Reddit. Acesta a dat ulterior detalii legate de calculele pe care le-a făcut și care conturează o situație dificilă, în ciuda unui venit destul de mare.

"Și pun accentul pe UN apartament.

M-am mutat în chirie într-un bloc nou, unde proprietara deține 3 apartamente, vecinul din față deține 2, dorește să mai cumpere încă unul, și alți doi vecini din bloc dețin 5, respectiv 9 apartamente.

Am înțeles că cumpărarea și vânzarea de apartamente este o adevărată afacere care nu o dispară prea curând, dar pentru noi restul, mai există speranță? Sau să mă obișnuiesc cu viața de chiriaș?

Am fost la bancă, cu un venit de 8.000 de lei, suma maximă pe care o pot primi este de 50.000 euro și asta pentru că nu am avansul de ~15.000 - 20.000 de euro și pentru că am 35 de ani.

Aparent nu îmi pot cumpără o garsonieră fără să implic și să îndatorez părinții, bunicii, și restul neamurilor pe foarte mulți ani.

Sunt persoane care s-au obișnuit cu ideea că vor fi chiriași toată viața, și dacă da, cum?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Stai cu ai tăi până îți permiți un apartament"

Postarea a strâns peste 600 de comentarii în care utilizatorii analizează informațiile sau dau exemple personale.

"Mi se pare puțin ciudat că poți credita doar 50.000 de euro cu salariu de 8000 de lei, avându-se în vedere gradul maxim de îndatorare de 45%, care ar suporta o rată de 3600 de lei. Nu pot să cred că a ajuns rata la 3600 de lei pentru 50.000 de euro. "

"Chiar dacă te poți îndatora de 45%, după părerea mea este o nebunie să te îndatorezi mai mult de 30%. Și chiar și 30 e mult."

"Dacă nu are avans trebuie să mai ia un credit de nevoi personale pentru a acoperi, asta îi scade din start vreo 1500 din salariu."

"Singura variantă pe care o văd eu e să stai cu ai tăi până îți permiți un apartament, ceea ce e foarte greu pentru unii, dar nu ai ce să faci. Cu un singur venit, e aproape imposibil, și se va înrăutății. În toate Europa e așa".

"Ideea e să-ți stabilești niște priorități în viață"

"Sau te apuci și strângi bani încât să ai de un avans și apoi faci credit și-ți permiți să iei ceva. Șocant, știu, cum îmi permit să pretind să pui bani deoparte? Așa am făcut acum 3 ani, mi am permis să-mi iau un apartament pentru că aveam bani puși deoparte pentru avans. Și nu, nu aveam salar 8000 lei atunci. Și aveam și mașină. Ideea e să-ți stabilești niște priorități în viață și să lucrezi pentru ceea ce-ți dorești."

Unii cred că are șanse să reușească, însă pentru asta trebuie să-și schimbe modul de viață.

"Aveam 5000 lei salariu am strâns intens 1 an de zile și am avut avansul de 15% ulterior credit 25 de ani... puteam și pe 30, dar am refuzat. Deci se poate trebuie doar modificat puțin stilul de viață... La 8000 lei salariu net... să zicem 2000 chirie utilități... 1000 cumpărături 1000 distracție rămân 4000 lei pe lună. 4000 x 12 = 48000 = 9 600 euro. Deci se poate. 80 000 euro un apartament 15% vin undeva la 12 000 euro. Trebuie doar să te "chinui" 1 an și 4-5 luni. După dai chiria pe rată și ai apartament. Totul ține de stilul de viață”.

