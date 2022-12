Care este cea mai bună metodă pentru achiziționarea unui apartament: “Mi se pare ireal să fii dator 35 de ani la bănci"

Românii au devenit mai prudenți în urma scumpirilor din ultima perioadă și amână decizia de a lua un credit.

Situația este mai complicată în cazul celor care au nevoie să cumpere un apartament, mulți nu reușesc să facă economii pentru asta și nu au curaj să facă un credit.

Este problema ridicată de o tânără într-o postare pe Facebook, în căutarea celei mai bune soluții.

"Care este cea mai bună metodă pentru achiziționarea unei case/apartament?

Din păcate, nu mă pricep deloc, iar informațiile de pe internet mă bagă în ceață. Ce știu 100% este că nu mi-aș permite achitarea unui avans. Din căutările efectuate, înțeleg că ar fi nevoie de două credite: unul pt imobil, iar altul pentru avans.

Dacă are cineva timp să își rupă pentru câteva explicații, rămân profund datoare. Pare un vis de neatins. Mă gândesc dacă nu cumva costurile se ridică cu mult peste închirierea unui apartament decent, sau dacă rata poate crește brusc.

Din salariile modeste deținute, iese din calcul cumpărarea cu banii jos. Nu aș vrea însă nici să ajung să mă leg de o rată mult prea mare, doar că să pot spune că am casă mea", a scris aceasta pe grupul Idei amenajări.

"Ratele v-ar îngropa financiar"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Vorbiți cu un broker de credite. Ei vă pot ajuta cu o modalitate prin care să reușiți să faceți achiziția (credite, o ofertă mai bună, intermediere). În schimb, ține de dumneavoastră să stabiliți dacă puteți face față cheltuielii respective. Vorbim de avans, dar la asta se mai adaugă cheltuieli notariale, diverse comisioane, mobilă etc etc. Ar trebui să aveți în vedere că sunt vremuri nu tocmai bune pentru a face acest pas, întrucât robor și ircc sunt, respectiv vor fi, la cote foarte mari. De asemenea, în plus față de ce înseamnă aceste rate, pot apărea și alte cheltuieli (sănătate, vacanțe, o mașină sau mai știu eu ce), deci încercați să alocați o parte din buget și pentru asta. Dacă ați făcut calculul și sunteți 100% sigură că puteți face față cu brio, faceți pasul - dar luați în calcul ce am zis mai sus plus faptul că imobilele sunt și ele la niște cote foarte mari ca și preț.

Eu am Prima Casă din 2017 și consider că am luat decizia bună, valoarea apartamentului s-a dublat (cel puțin)."

"Am cumpărat acum 6 ani apartamentul cu prima casă, părea soluția ideală, aveam banii pentru avans. Am ajuns după 6 ani de la o rată de 950 de lei la una de 1650 de lei. Este absolut ieșit din comun ce se întâmplă în aceste momente, se trâmbița peste tot că prima casă este un ajutor pentru tineri, și au ajuns să îngroape efectiv oamenii în datorii. Eu zic să te gândești extrem de bine când faci acest pas. Și cred că soluția cea mai bună este totuși un credit cu dobânda fixă."

"Eu am economisit aproximativ 65 mii euro și am cumpărat o garsonieră de 62,5 mii euro la Parc Carol, și a mai costat 5-6 mii euro amenajarea și mobilă. Dacă nu poți economisi pentru avans, cum poți economisi pentru rate?"

"Dacă nu aveți nici măcar banii de avans, rămâne un vis frumos.

Dacă veniturile sunt modeste nu vă încadrați nici pentru celălalt credit și oricum ratele v-ar îngropa financiar."

"Puteți face două credite"

"Depinde de ce vă doriți! Dacă nu aveți avans, puteți face 2 credite, în funcție de suma pe care v-o permiteți lunar (maxim 40 % din salariu/venituri). Pentru credit prima casă/nouă casă depindeți de posibilitatea existenței acestui program, de plafonul financiar anual, iar băncile solicită avans între 5-15 % în funcție de oraș/ zonă și sumă. Mai trebuie, așa cum au precizat mai multe persoane, 3 rate ca depozit- vi se vor rambursa la stingerea creditului), comisionul anual (cât o rată lunară-de asta i se spune a 13-a rată), comision agenție, comision analiză dosar (unele bănci) și taxă notarială. Fac precizarea că se plătesc la notar două taxe- una de prerezervare și una pentru contract vânzare-cumpărare.

Dacă apartamentul este vechi mai adăugați 50% din valoarea și costul de recondiționare, mobilier, electrocasnice. Creditul de nevoi personale să fie strict cu rată și dobândă fixă. În primii ani, chiar dacă aveți bani, rambursați creditul de prima casă și nu pe cel de nevoi personale pentru că veți economisi foarte mult la dobândă. Fiecare bancă are calculator/ simulator credite: tipăriți variantele de la 5-6 bănci și le comparați. Cel mai bun broker sunteți dumneavoastră!"

"Nu mi-am luat nici măcar un telefon în rate"

"Eu nu mi-am luat nici măcar un telefon în rate. Pentru mine nu există nimic mai urât pe lumea asta decât băncile.

Mi se pare ireal să fii dator 35 de ani la bănci, și când termini de plătit ratele, numa bine dai colțul. De parcă la 65 de ani te poți bucura că în sfârșit ai casa ta!

Ceva care să îți mănânce sănătatea mai rău decât ratele nu există pe lumea asta.

Băncile sunt mai rău decât cămătarii, asta să o știți de la mine. Dacă întârzii plata 3 zile, te sună și îți trimit somații din două în două zile.

Din păcate e drept că în România nu poți face aproape nimic fără rate... Din păcate asta e sistemul."

"Părinții mei și-au pierdut casa"

"Părinții mei și-au pierdut casa, care le-a fost luată de banca. Pentru un împrumut banal, care a fost girat cu casa. Și ce credeți, după mai bine de 20 de ani de la contractarea împrumutului, timp în care s-au plătit rate la greu, s-au pus popriri pe salariile și pensiile giranților, s-a confiscat casa de către banca, și a fost revândută pe un preț de nimic, deși casa fusese evaluată de către aceeași banca pe o suma mult mai mare, și în ziua de azi tată are poprire pe pensie, pensie care oricum era de nimic, și îi trag bani luna de luna. De mai bine de 20 de ani. Pentru că după toate sumele de bani plătite, cele luate cu forța, casă confiscată și vândută, banca în continuare nu se consideră îndestulată! Asta că să înțelegeți cam cum e treaba cu banca.

Deci cine vrea să își vândă viață băncii, mult succes!

Din fericire noi am plecat toți afară, eu și părinții și în câțiva ani ne-am ridicat altă casă și nu am decăzut. Și chiar dacă nu e cea mai modernă, cea mai tare și mai mare casă din sat, noi suntem mulțumiți că nu ne trage nimeni de mânecă la sfârșit de lună, să le plătesc rată. Pentru mine asta contează mai mult decât orice."

"La chirie dacă nu mai poți plăti te muți la mai ieftin. Cu 2 credite, dacă nu mai poți achita, te muți în stradă, pentru că deși îți vând apartamentul, mai rămâi și cu datorii și popriri pe salariul ăla amarat. Comparați mere cu pere, dacă nu poate strânge nici de avans, e sinucidere să își facă acum 2 credite."

