Mulți oameni se gândesc la achiziția unei locuințe ca la un angajament pe decenii, fiind pregătiți să plătească ratele unui credit ipotecar timp de 20–30 de ani. Însă există și cei care reușesc să-și achite integral creditul într-un interval surprinzător de scurt, în unele situații în doar câțiva ani. Acești oameni nu doar că scutesc dobânzi enorme, dar își câștigă rapid libertatea financiară și liniștea sufletească. Cheia succesului lor stă adesea într-o disciplină strictă și în strategii de economisire inteligente și prioritizare.

Un român a relatat în mediul online cum a reușit să plătească în 4 ani apartamentul cumpărat prin programul ”Prima casă”.

"Plătesc ultima rată la credit"

"În 2021 am cumpărat un apartament cu un avans de 2500 euro (prima casă) în București.

Deși la momentul ăla strâmbam din nas că e cam scump, l-am cumpărat la un preț de 890 eur/m2. Mulțumesc prietenului meu cel mai bun care m-a convins să îl iau!!! Costul total cu loc de parcare a fost de 50,3k Euro + 15k euro mobilat + utilat. Când a crescut rata, am refinanțat pe dobânda fixă. Acum s-au construit lângă mine la un preț de aprox 100k + TVA (ce e drept cu încălzire în pardoseală, dar și 10% mai mică suprafața)."

"Am muncit și cu două joburi să reușesc această performanță"

Acesta a vorbit despre lucrurile la care a renunțat pentru a face economii, menționând că a avut și câte două locuri de muncă.

"Acești 4 ani au fost o saga neverosimilă în care am tras de mine să cheltui cât mai puțin, să produc cât mai mult. Nu îmi amintesc ultima oară când am intrat într-un mall și nici ultima vacanță în străinătate. Nu beau alcool, la țigări am renunțat, droguri nu iau. Mașină nu am - locul de parcare l-am închiriat. Am muncit și cu 2 joburi să reușesc această performanță. Menționez că mai am 10k euro de dat la un credit Student-Invest - dar nu plătesc dobânda, așa că nu mă deranjează încât să îl plătesc anticipat. Acum reușesc să rămân cu 2000 de lei în buzunar luna de lună!"

"Spun aceste lucruri pentru a oferi speranță"

În finalul postării sale de pe Reddit, tânărul a transmis un mesaj de încurajare pentru cei care au credite.

"În viitorul apropiat nu voi mai cumpăra nimic deoarece nu e normală această creștere - veniturile mele s-au dublat în ultimii ani, dar asta pentru că acum am două joburi. În rest maxim o creștere de 30%... Mi se par foarte scumpe acum și voi zice pas măcar 2 ani. Probabil că mă voi distra prin insulele din Grecia sau Thailanda la iarnă. Vă iubesc pe toți cei cu credite - trageți tare și închideți-le, nu rămâneți sclavi la bănci!!!

Vreau să mă felicit pentru ceea ce am reușit și doresc să spun aceste lucruri pentru a oferi speranța și a arăta că se poate celor care au credite sau doresc să cumpere!!

Nu trebuie să fii sclavul băncii 30 de ani - trage tare câțiva ani și te bucuri după!!!"

