Situațiile ciudate care apar la cumpărarea unui apartament: "Vecinii au fost mulțumiți că scapă de cheltuială și primesc și un ban"

Românii cad uneori victime ale înșelătoriilor atunci când cumpără un apartament, indiferent dacă este vorba de un bloc nou sau de unul vechi.

O problemă comună este legată de documentație și autorizații. Cei care cad victime relatează situțiile descoperite abia după ce au plătit integral locuința, pentru a-i avertiza pe alții să evite astfel de situații.

Unii dintre cei care se pregătesc să încheie actele de cumpărare cer informații înainte de a face plata.

Este cazul unei persoane care urmează să cumpere un apartament la ultimul etaj al unui bloc, cu acces la pod. Aceasta vrea să se asigure că nu va avea ulterior probleme, după cum a scris pe Facebook.

"Doresc să cumpăr un apartament. L-am vizionat, este la ultimul etaj cu acces la pod care este transformat în mansardă. Intrarea se face direct din apartament. Acest lucru este legal? Că nu vrem să ne trezim cu probleme ulterior", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Toți vecinii au la fel, cei de la ultimul etaj. Persoana care vinde mi-a spus că are proiect, dar nu a mai făcut cadastrul pentru mansardă", a precizat autorul postării.

"Posibil să vă treziți cu proces"

"De obicei podurile și mansardele sunt spații comune din bloc. E posibil să vă treziți cu proces pentru lipsa de folosință a spațiilor comune."

"Nu are cadastru pentru mansardă, nu este intabulată, deci, nu are acte în regulă."

"Nu are acte în regulă, noi ne confruntăm în asociația de proprietari, doi proprietari au cumpărat la mansarda blocului 2 garsoniere, fiecare garsonieră are trecut în act 21 mp, ele fiind de fapt apartamente de 104 mp, la întreținere plătesc cota -parte pe ceea ce au în act nu pe ceea ce dețin, este corect să plătescă doar cei care cu actele în regulă, iar cei doi să profite, am făcut demersuri peste tot pentru că ei să-și rezolve actele, de 4 ani nu se întâmpla nimic, noi plătim în continuare la întreținere și diferențele sunt destul de mari, așa ceva nu este corect, vrei să și spațiu mai mare, trebuie să plătești pentru ceea ce deții!"

"Mergeți cu actele la un avocat, faceți promisiune de vânzare cu vânzătorul, așteptați cadastrul, mergeți musai la începutul oricărei cumpărări la o consultație la un avocat. Notarul știe cum să facă actul că el să aibă formă cerută de lege, avocatul știe să vă spună ce act și ce clauze trebuie scrise că actul să corespundă exact dorinței și voinței dv."

"Costă foarte mult un asemenea proiect"

"Mergeți la primăria de unde aparțineți și întrebați, dacă are aprobat pentru mansardă înseamnă că ei au aprobat, sau poate nu dacă nu a mai făcut cadastru. Din câte știu eu te costă foarte mult un asemenea proiect și se cer foarte multe aprobări. La mine acoperișul blocului este cu membrană bituminoasă și am fost la primărie să cer autorizație să fac acoperiș și nu mi-au dat, și chiar de îmi aprobă mă costă foarte mulți bani."

"Puneți-l pe proprietar să facă cadastru! Și dacă este în regulă, cumpărați."

"Au făcut acte cu fiecare vecin în parte"

"Așa au și părinții mei, având în vedere că intrarea este posibilă doar din apartamentul lor este spațiu comun nefolosibil, ai mei au făcut acte cu fiecare vecin în parte precum că renunță la orice posibilă pretenție la spațiul comun, iar părinții mei angajându-se că orice reparație a acoperișului pe suprafață dată intră exclusiv în sarcina lor, precum și plata a câte 100 de euro către fiecare vecin, cu astfel de acte se merge la cadastru, cu autorizație de construcție în funcție de cum s-a mansardat, avize etc., prea multă bătaie de cap, așa că au renunțat și au rămas cu actele de la vecini fără să intabuleze. Legal nimeni nu îi poate ataca, dar în schimb dacă doresc să vândă e foarte greu să vinzi în acte o garsonieră de 38 mp care de fapt e un apartament decomandat de 100. Cel mai bine verificați exact situația spațiului.

Ai mei când au despăgubiri vecinii au și plătit 1/4 din reparația totală a acoperișului (schimbarea învelitorii cu tablă din țiglă), astfel vecinii au fost mulțumiți că scapă de cheltuială și primesc și un ban, având în vedere că acel spațiu oricum nu ar fi putut fi folosit de către ei, că nu vine nimeni să usuce rufe în acel spațiu trecând prin casa ta, e clar, achiziția merită, dacă prețul este corect în raport cu actele, dar cu precădere să existe un document făcut cu vecinii, notarial! Dacă nu e făcut să se facă înainte de contractul de vânzare cumpărare."

"Nu cumpărați ce nu-i intabulat. Mai târziu veți avea probleme."

"Puteți oricând avea vizitatori"

"Păi când se vor face reparații la acoperiș, muncitorii cu materiale de izolare vor trece prin casă dvs? Nu cumpărați."

"Podul este spațiu comun, puteți avea oricând că vizitatori persoanele ce vor să treacă prin locație."

"Verificați avizele și proiectele de executare lucrări, procesul verbal de recepție, cartea tehnică a imobilului."

"Dacă în schița apartamentului de la cadastru nu figurează această construcție, nu cumpărați."

