Un tânăr care încearcă să cumpere un apartament decent în Capitală a ajuns la capătul puterilor: "Misiune imposibilă". Bugetul pe care îl are la dispoziție

Piața imobiliară din România, în special cea din București și din marile orașe, a cunoscut o creștere accentuată a prețurilor în ultimii ani. Cererea mare și oferta limitată au dus la scumpiri semnificative, făcând achiziția unui apartament din ce în ce mai dificilă pentru mulți cumpărători.

Costurile ridicate, împreună cu creșterea ratelor la credite, au transformat accesul la locuințe într-o provocare serioasă, mai ales pentru tinerii care își caută prima casă. Astfel, mulți se văd nevoiți să amâne decizia sau să se reorienteze spre alternative mai accesibile.

Un tânăr care încearcă să cumpere un apartament de două camere care să fie decent descrie încercarea drept o misiune imposibilă, într-o postare din mediul online.

"Misiune imposibilă: să cumperi un apartament decent în București"

"Se dă un buget de aproximativ 130 000 EUR (credit) pentru un apartament cu 2 camere.

Condiții:

în jur de 50 mp utili (2 600 EUR/mp);

să fie într-un bloc "nou" (2000+) care să nu pară că se apropie de sfârșitul vieții;

să-ți ofere luxul de a te spăla cu apă caldă oricând dorești (centrală termică);

să nu fie în câmp, la minim jumătate de oră de mers de cea mai apropiată stație de metrou;

să nu fie într-o zonă unde mai toți locuitorii par că au absolvit "Școala Vieții";

apartamentul să fie decent și întreținut, nu să necesite reparații majore".

"Nu credeam că e posibil să nu găsești absolut nimic"

Potrivit acestuia, apartamentele decente nu costă mai puțin de 160.000 de euro.

"Vorbim de lucruri minime, decente, nu de zone wow, mult spațiu, mobilă modernă, la 5 minute de metrou sau mai știu eu ce. Efectiv, tot ce se încadrează la "decent", nu costă sub 160 000 EUR.

Până și apartamentele din blocuri vechi (anii '80), complet distruse, care necesită investiții de minim 20 000 EUR, se vând cu 120 000 EUR - 130 000 EUR.

Sincer, mi-am pierdut complet speranța că voi găsi ceva. Ori au luat-o razna prețurile în ultima perioadă, ori am trăit într-o bulă unde îmi imaginam că 130-140k EUR reprezintă un buget suficient pentru un apartament mic și decent.

Voi ați cumpărat ceva recent sau aveți de gând să cumpărați ceva cu un buget asemănător?

Dacă da, unde, ce, de ce?", a scris acesta pe Reddit.

"Trebuie să începi să te gândești la ce renunți"

Nici comentariile nu sunt prea optimiste.

"Va trebui să te împaci cu ideea că îți permiți doar pe la periferie. Să fii aproape de metrou a devenit un lux, asta e principalul factor care determina prețul."

"Toată lumea vrea nou, central, mare și lângă metrou. Trebuie să începi să te gândești la ce renunți. Să știi că și dacă nu ești în centru nu te mănâncă câinii."

"Anul trecut am căutat timp de 4 luni. Căutări zilnice online, câte o oră. Multe apeluri și multe apartamente pe care nici măcar nu le-am mai vizitat după ce am văzut pozele online. Anunțul era suficient ca să renunț.

Când am găsit ceva, chiar dacă îl consideram supraevaluat (pentru ultimul etaj într-o clădire nouă, a cărei finalizare nu era deloc impresionantă), am spus: "Let's just close this"

Bucureștiul are o problemă: pe piață nu sunt multe clădiri construite între 1990 și 2015 care să fie de vânzare. Asta ar ajuta la scăderea prețurilor pentru clădirile din anii ’70–’80…"

"În București e 160k că e lângă metrou…ok. În Timișoara e 160k că e lângă …ce???"

"3 camere bloc de 90 ani centru Victoriei luat cu 130k acum 5 ani, mi s-a părut enorm, dar nu am găsit ceva mai mișto. Alt apartament în bloc, nerenovat, s-a dat cu 240k acum un an. Nu au românii bani.

Sfatul meu e să îți iei ce ai nevoie acum, în perioada asta a vieții, și să nu cauți "apartamentul vieții" unde vrei să îmbătrânești."

