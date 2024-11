Fenomenul ce produce isterie în lume: Oamenii au cumpărat un produs de 100 de miliarde de dolari

De peste doi ani și opt luni, omenirea trăiește o perioadă de nesiguranță și incertitudine, în urma declanșării războiului din Ucraina de către Putin. Acum, un fenomen s-a răspândit în întreaga lume, provocând isterie. Oamenii, investitorii și Băncile Centrale de pe glob au înregistrat un record la cumpărarea de aur, plătind în premieră peste 100 de miliarde de dolari la achiziționarea acestuia, în trimestrul al III-lea din 2024.

Cererea globală de aur a crescut cu aproximativ 5% în al treilea trimestru, stabilind un record pentru perioada respectivă și ridicând consumul la peste 100 de miliarde de dolari pentru prima dată, potrivit Consiliului Mondial al Aurului, relatează Bloomberg.

Majorarea – care a dus la creșterea volumelor la 1.313 de tone – a fost susținută de fluxuri de investiții mai puternice din Occident, inclusiv de mai multe persoane care au contribuit la compensarea scăderii apetitului din Asia, a anunțat grupul World Gold Council (WGC).

Prețul aurului a crescut în acest an, urcând cu mai mult de o treime și stabilind recorduri succesive. Saltul a fost determinat de cumpărăturile puternice ale băncilor centrale și de cererea crescută din partea investitorilor bogați, în urma deciziei Sistemului federal de rezervă (Federal Reserve) din SUA de reducere a ratelor dobânzilor. Achizițiile de pe piața opacă deveneau o forță din ce în ce mai importantă pentru prețuri, potrivit lui John Reade, strateg-șef de piață al consiliului.

„De-a lungul acestui an, cererea s-a transformat de la cumpărarea OTC (Over the Counter) predominant pe piețele emergente, la cumpărarea OTC din Occident”, a spus Reade. Tranzacțiile OTC se fac prin dealeri sau direct între cumpărători și vânzători, fără schimb.

Aurul – care a stabilit miercuri, 30 octombrie 2024, un record de aproape 2.790 de dolari uncia – a înregistrat câștiguri în fiecare lună în acest an, cu excepția unei mici scăderi în ianuarie și în iunie, când prețurile au fost constante. „Faptul că corecțiile au fost foarte superficiale și scurte este un indiciu clar al cumpărării FOMO (fear of missing out - teama de a pierde)”, a spus Reade într-un interviu, referindu-se la așa-numita teamă a investitorilor de a pierde.

Pe măsură ce ciclul de reducere a ratelor este în derulare, WGC se așteaptă să vadă o alocare sporită pentru lingouri, cu incertitudinea geopolitică – în special în jurul alegerilor prezidențiale din SUA de săptămâna viitoare – adăugându-se la motivele pentru care investitorii caută să dețină activul de refugiu.

Fluxurile de investiții au fost esențiale pentru creșterea cu 13% a metalului galben în trimestrul al treilea, cererea totală de ETF-uri, lingouri și monede atingând cele mai puternice niveluri de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Achizițiile de la băncile centrale au continuat – cu Polonia, Ungaria și India printre principalii cumpărători – chiar dacă ritmul activității oficiale a încetinit. Cererea de bijuterii a scăzut, deoarece prețurile record au afectat consumul.

Privind în perspectivă, preocupările fiscale – în special cu privire la nivelul creșterii datoriilor guvernamentale din SUA – pot deveni mai pronunțate ca factor, potrivit Reade.

Există îngrijorări, inclusiv din partea Fondului Monetar Internațional, „spunându-se că deficitul este prea mare și chiar trebuie rezolvat”, a spus Reade. „Aceasta este atracția principală a comunității OTC pentru a-și crește deținerile de aur.”

Aurul a crescut miercuri la un record la rezerva de refugiu, înainte de alegerile din SUA, și a înregistrat un câștig scăzut, după ce datele privind locurile de muncă și PIB-ul au arătat rezistența continuă a economiei SUA.

Metalul prețios a crescut cu mai mult de o treime în acest an, ajutat de cumpărarea de către banca centrală și cererea de rezerve de refugiu din partea investitorilor, din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina.

