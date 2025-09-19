"Aș putea cumpăra o casă cu bani cash astăzi. De ce aleg să închiriez în schimb?" Raționamentul unui expert financiar

Bernadette Joy a auzit toate argumentele împotriva chiriei. Că arunci banii pe fereastră. Că inflația te „omoară”. Că proprietatea asupra unei case este piatra de temelie a ”Visului American”.

Joy, coach financiar și autoare a cărții ”Crush Your Money Goals”, a crezut mult timp în aceste idei. „Am crescut cu filosofia că deținerea unei case este calea de urmat”, spune ea.

Iar când cariera i-a început să înflorească, a acționat în consecință. Între 2010 și 2022, ea și soțul ei au deținut patru locuințe, de obicei câte două simultan — una pentru locuit și alta pentru venituri din chirii.

Dar acum trei ani, Joy și soțul ei și-au vândut toate proprietățile și s-au întors la chirie. Ea spune că această decizie a făcut-o mai bogată — nu doar pentru că a investit banii din vânzări în portofoliul ei, ci și pentru că a reușit să se concentreze mai bine pe afaceri, fără stresul și timpul consumat de administrarea mai multor imobile.

„În 2021, când am ajuns la primul nostru milion de dolari în avere netă — atunci am început să ne gândim la reducerea dimensiunii și la revenirea la chirie”, spune Joy. „Și ne-au mai trebuit doar trei ani să facem următorul milion.”

Pentru moment, chiria este mai ieftină, mai flexibilă și mai compatibilă cu stilul ei de viață — o alegere mai bună decât o casă prea mare sau statutul de proprietar intermitent.

„Aș putea cumpăra o casă cu bani cash astăzi”, a scris Joy recent într-un articol pentru Bankrate. „Dar în ultimii trei ani am ales să stau în chirie.”

Când chiria are mai mult sens decât deținerea unei locuințe

Joy știe că, matematic, pe termen lung, proprietatea poate fi mai avantajoasă. O rată fixă pe 30 de ani îți blochează o plată lunară stabilă, în timp ce chiriașii sunt expuși inflației. Iar dacă valorile imobiliare cresc, proprietarii beneficiază de aprecierea locuinței, în timp ce chiriașii plătesc mai mult.

Ratele lunare contribuie la acumularea de capital în casă, în timp ce proprietarii de imobile închiriate încasează chiriile. A fi pe partea cealaltă a ecuației poate accelera creșterea averii.

Totuși, Joy alege să stea în chirie din câteva motive-cheie.

Proprietatea vine cu costuri ascunse

Dacă acum stai în chirie și te gândești să cumperi, probabil calculezi ce casă ai putea lua dacă ai transforma chiria în rată. Dar fii pregătit să plătești mult mai mult, spune Joy.

Există taxe pe proprietate și asigurare — unele simulatoare le includ. Însă mai e și costul de a face locuința să arate cum îți dorești. „Am cheltuit mulți bani pe renovări și mobilă”, spune ea.

Pe lângă asta, apar inevitabil probleme costisitoare: „A trebuit să plătim pentru copaci căzuți în curte, pentru scurgeri la acoperiș, probleme la instalații și la partea electrică”, spune Joy. „Oamenii subestimează cu adevărat toate aceste cheltuieli.”

A fi proprietar poate fi un chin

Dar ce se întâmplă cu cei care își cumpără o a doua locuință, o închiriază și își acoperă rata, ba chiar obțin venituri suplimentare?

Joy spune că a fi proprietar adesea nu merită efortul. Ea și soțul ei au încercat să închirieze prin Airbnb și au descoperit rapid că pentru a obține un profit decent era nevoie de o muncă epuizantă.

Au trebuit să gestioneze rezervările, să angajeze persoane pentru curățenie între sejururi, să repare obiecte stricate de chiriași. Și asta înainte de costurile emoționale: Joy își amintește cum, în timp ce era plecată din oraș pentru o urgență de familie, primea mesaje de la oaspeți Airbnb care o întrebau unde să își pună șamponul în cadă.

„Îmi amintesc că i-am spus soțului: ”Vindem această proprietate””, povestește ea. „Efortul emoțional de a ne asigura că era suficient de închiriată nu merita.”

Când a făcut calculele, Joy a realizat că putea câștiga mai mult (și cu mai puține griji) vânzând proprietatea și investind banii în fonduri index. A aplicat aceeași strategie și după ce s-a mutat dintr-o casă cu patru dormitoare într-un apartament cu un dormitor.

Chiria oferă un stil de viață mai flexibil

Apartamentul actual, de circa 65 m², e cam mic, recunoaște Joy, potrivit cnbc.com.

„Avem nevoie fiecare de propria baie”, spune ea. „Dar asta e partea bună a chiriei. Vom mai sta aici opt luni și apoi ne vom muta într-un apartament mai mare.”

Această flexibilitate e greu de obținut ca proprietar. Cei care speră să vândă rapid cu profit ar putea avea surprize neplăcute: „Imobiliarele nu cresc mereu”, spune ea.

Pe lângă asta, proprietarii care au prins dobânzi mici în ultimii ani pot găsi dificil să se mute acum, când ratele sunt mai mari.

„Văd mulți clienți care vor să se mute, dar simt că nu pot, pentru că acum, ca să cumpere o casă nouă, primesc mult mai puțin spațiu pentru mult mai mulți bani și la dobândă mai mare”, spune Joy.

Pentru ea și soțul ei, chiria înseamnă libertatea de a locui într-un spațiu care le satisface nevoile.

„Am văzut mulți oameni care își limitează șansele de a-și crește veniturile sau de a-și schimba cariera din cauza poverii mentale: ”Ce fac cu această casă?””, spune ea. „Venitul meu a crescut în ultimii trei ani pentru că am fost liberă să mă mișc și nu am mai consumat timp și energie întreținând o casă cu patru dormitoare.”

