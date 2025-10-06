Cum au ajuns două bune prietene să cumpere împreună o casă. "Rămâne una dintre cele mai bune decizii ale mele". Care sunt avantajele

Cumpărarea unei case alături de un prieten apropiat poate părea o decizie riscantă, dar pentru unii oameni a devenit o soluție practică și avantajoasă. Alegerea de a investi împreună într-o locuință oferă nu doar beneficii financiare, ci și stabilitate emoțională și oportunități de dezvoltare personală, mai ales atunci când ambele părți comunică deschis și își stabilesc reguli clare de conviețuire.

O tânără a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum a ajuns să cumpere o casă împreună cu o prietenă, în urmă cu 15 ani.

"Acum 15 ani, cea mai bună prietenă și cu mine eram într-un moment de cotitură. Ea tocmai începuse să predea. eu îmi construisem cariera ca scriitor freelancer.

Închiriam împreună un apartament într-un oraș mare, dar amândouă știam că a avea o casă acolo era incredibil de scump și, în general, inaccesibil pentru persoanele singure.

Ea lucra într-un district școlar mai mic, la aproximativ o oră distanță, și era obosită de naveta lungă. Ca freelancer, știam că mi-ar fi fost aproape imposibil să mă calific pentru un credit ipotecar pe cont propriu.

Eu aș fi putut locui aproape oriunde și tot aș fi putut să-mi duc afacerea mai departe. Ea nu voia stresul financiar de a cumpăra o casă singură, iar niciuna dintre noi nu voia să aștepte căsătoria pentru a avea o locuință.

Așa că am făcut ceva ce majoritatea oamenilor din jurul nostru considerau o idee teribilă: am cumpărat o casă împreună."

Discuții importante înainte de a face pasul

"Când le-am spus oamenilor despre planul nostru, ne-au avertizat că va fi un dezastru. „O să se termine prost,” ne-au spus. „Dar dacă vă certați din cauza banilor sau dacă cineva se căsătorește?”

Noi am gândit că și oamenii căsătoriți se ceartă din cauza banilor și nu am intrat în această situație orbește. Ne cunoșteam bine și am purtat conversații pe care mulți le evită (chiar și în căsnicii).

Am convenit că, dacă una dintre noi moare, casa va trece automat celeilalte, ocolind succesiunea.

Și dacă oricare dintre noi se căsătorește, am promis să semnăm contracte prenupțiale pentru a păstra casa în proprietatea noastră, astfel încât nimeni din afara noastră să nu poată obliga vânzarea proprietății."

Alegerea casei

"În curând, am ales o casă modestă din anii ’60, în orașul unde lucra prietena mea. Prețurile erau de o treime față de orașul mare, iar spațiul era mult mai generos, plus o curte mare. Subsolul avea intrare separată, baie și bucătărie, astfel că un alt prieten s-a mutat acolo ca coleg de casă, pentru a ajuta cu rata la ipotecă."

Împărțirea responsabilităților

"Plătesc puțin mai mult la ipotecă pentru că am mai mult spațiu în casă (unul dintre dormitoare a fost transformat în birou).

Eu acopăr și internetul, și telefonul fix, ambele esențiale pentru munca mea de acasă. Restul — utilități și întreținerea casei — se împarte egal."

Provocări și ajustări

"Au existat și dificultăți. Eu sunt extrovertită și ador să găzduiesc cine cu mulți prieteni; ea este introvertită și preferă liniștea.

Dar pentru că ea e profesoară și are mult timp liber în vacanță, am învățat să planific evenimentele când ea nu e acasă, ca niciuna dintre noi să nu fie deranjată.

Am avut și negocierile obișnuite între colegi de casă: alegerea mobilierului, culoarea pereților și cine curăță bucătăria. Însă ambele suntem dedicate comunicării deschise înainte ca problemele mici să devină mari, și asta a făcut toată diferența."

Realism și planificare pe termen lung

"Suntem realiste că această situație probabil nu va dura pentru totdeauna. Din când în când, ne verificăm pentru a vedea dacă mai funcționează pentru ambele și discutăm despre unde ne vedem în următorii ani.

Până acum, situația funcționează în continuare, dar ambele știm că poate veni o zi când nu va mai fi așa. Vrem să fim cât mai deschise și oneste despre asta."

Stabilitate financiară și emoțională

"Casa noastră și-a dublat valoarea de când am cumpărat-o. Dacă am fi așteptat să cumpărăm separat, poate nu ne-am fi permis niciodată.

Dincolo de beneficiile financiare, a existat și o stabilitate emoțională neașteptată. E reconfortant să ai pe cineva cu care să vorbești când viața profesională sau familială devine stresantă și să știi că nu sunt singură responsabilă de ipotecă și facturi.

Locuim lângă un lac pe care îl ocolesc aproape în fiecare dimineață — ceva ce nu aș fi avut în oraș. Am putut să-mi iau câinele iubit pentru că avem curte mare și acces la parc. Deși îmi lipsesc opțiunile culinare și culturale din oraș, calitatea vieții mele s-a îmbunătățit, la fel și sentimentul de comunitate.

Am reușit să găsesc și să mă înscriu la un curs de hip-hop pentru adulți și să dansez pe scenă, am fondat un grup de scriitori și mi-am făcut mulți prieteni minunați pe care nu i-aș fi cunoscut dacă nu ne-am fi mutat.

Viața mea este acum substanțial mai bună decât era în oraș."

Avantajele locuirii cu cineva în care ai încredere

"În prima noapte în casă, am despachetat câteva cutii și am ciocnit un toast împreună cu colega de apartament pentru noua aventură.

La un moment dat, am discutat cât de mult credem că va dura această aranjare — majoritatea dintre noi credeam vreo cinci ani, dar probabil nu mai mult.

Deși colega de apartament s-a mutat acum doi ani, cea mai bună prietenă și cu mine încă împărțim casa. După 15 ani, am construit ceva ce merge dincolo de proprietatea comună.

Am construit un cămin bazat pe încredere, comunicare și prietenie.

Sigur, există momente când amândouă ne-am dori control total asupra spațiului nostru — dar ceea ce am câștigat prin această aranjare depășește orice probleme minore.

Poate nu am urmat calea tradițională, dar a funcționat pentru noi mai bine decât ne-am fi imaginat", a scris aceasta în Business Insider.

