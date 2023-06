Sfaturile românilor după calvarul achiziției unei locuințe. "Nu faci nimic la notarul propus de vânzător"/ "Am evitat 3 mari țepe prin metoda asta"

Prețurile locuințelor au crescut în ultima perioadă, la fel ca cel ca ratele de la bancă. Cei care au fac achiziții imobiliare trebuie să ia toate măsurile de precauție pentru a nu fi victime ale înșelătoriilor.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un utilizator al platformei Reddit care a vrut să afle ce au învățat cei care au achiziționat o locuință și ce sfaturi ar avea de dat.

"Cei care ați trecut prin corvoadă achiziției unei locuințe, ce sfaturi puteți da celor care sunt la început de drum?

Pentru cei care nu ați avut o mătușa Tamara sau un tată ho...politician, și a trebuit să va achiziționați prin forțe proprii o locuința, vreau să vă întreb:

prin ce ați trecut

care au fost detaliile locuinței după care ați evaluat că prețul este onest

ce sfaturi ați da unuia care vrea și el o locuința

ce greșeli ați făcut și cum le-ați evita acum?

v-ați orientat spre alte orașe pentru că aveau prețuri mai mici?

în ce oraș ați cumpăra

t."

"Tu alegi notarul"

Ads

În comentarii, mai mulți dintre cei care au cumpărat în ultimii ani locuințe și-au relatat experiențele și concluziile.

"Nu faci nimic la notarul propus de vânzător, tu ești interesat să nu îți iei țeapă, tu cumperi produsul, tu alegi notarul."

"Da, eu am făcut cu notarul de la dezvoltator și am luat țeapă. Blocul era prea aproape de limita terenului, au spart parcela după ce au construit. Am luat din faza de construcție, la un an după ce ne-am mutat ne-au anunțat că au schimbat proiectul și ne trag un turn în fața noastră la vreo 25m."

"Plus e dubios când dezvoltatorul vrea să lucreze cu un anumit notar. Eu m-aș feri de cazurile astea."

"Am făcut cu notarul propus de dezvoltator și n-am avut nici un fel de problemă."

"Nu prea îmi imaginez ce diferență ar putea face notarul, că doar nu merge la fața locului să inspecteze dacă e conformă construcția. Nici nu cred că are obligația să îți spună dacă e o clauză în contract care te dezavantajează atât timp cât e legală."

Ads

"Am evitat 3 mari țepe prin metoda asta"

"listafirme.ro și portal.just.ro pentru verificat cu cine ai de-a face dacă e un dezvoltator (câteodată trebuie să sapi ceva).

Site-urile primăriilor din București pun la dispoziție (uneori nu e ușor de găsit) liste cu autorizații de construcție emise și în numele cui.

Cauți adresa imobilului acolo, iei firma sau numele persoanei către care a fost emisă, cauți litigii.

De știut că atunci când cumperi o locuință într-un imobil cu litigii te faci parte la acel litigiu, unii dezvoltatori vor să vândă tot repede și se extrag în parte prin metoda asta din litigii, despăgubirile pot să ajungă să le plătească noii proprietari.

Am evitat 3 mari țepe prin metoda asta.

Orice reticență a vânzătorului de a îți arăta documente (autorizație de construcție, copii după facturi la utilități, copii după acte de proprietate, etc.) e un mare semnal de alarmă - fugi.

Ads

Citește cu atenție autorizațiile de construcție, se poate întâmpla să fii interesat de ceva la etajele superioare pentru priveliște, uneori acolo sunt garsoniere etc, multe autorizații sunt modificate pentru a permite adăugarea a unul sau două etaje suplimentare față de proiectul original însă fără suplimentarea neapărat a capacității coloanelor de apă/gaze și ajungi să ai probleme cu încălzirea pe care nu le-ai bănui neapărat."

"Vezi cu ce banca îți iei credit"

"Of.. am trecut de 2 ori prin asta, let me tell you my story:

2014, în plină criză, am luat o casă lângă București. 60k euro, într-un sat, casă măricică, 170 mp. Am fost total cretin și nici nu știam ce fac. 7 ani am ascultat manele zi de zi (de la tot satul), drifturi în fața casei, oglinzi, capace, ștergătoare furate de la mașină etc.

Ce poți face (și am făcut când m-am mutat):

Vezi vecinii, stai 1-2-3 zile prin ap, auzi muzică? Bătăi în pereți și urlete? Vezi porumbei care se plimbă pe lângă complex then is a no no.

Ads

Întreabă notarul, up front, de toate, absolut toate costurile - să știi ce te așteaptă.

Mergi la notarul tău (îți dau o recomandare al unuia din Română de nota 100); verifică aia și stră stră bunica ce a avut casă/pământul/lotul.

Vezi cu ce banca îți iei credit. Eu am nimerit și am ales să fiu cu dobândă fixă, acum 2 ani. O luăm în brațe violet dacă eram pe flexibilă. Nu se aplică acum că-s dobânzile sus.

Loc de parcare, poate fi blocat de vizitatori? Ex: eu am loc de parcare, pe stradă, proprietate privată. Nu am găsit mașini parcate pe el, dar intrarea a fost de multe ori blocată.

Costuri cu întreținerea.

București ftw - nu am nevoie de mașină, ma dau cu metroul, bus și troti de n-am nicio greață. Accesul la spital ptentru tine și copii (dacă ai/ vei avea) să fie facil. Școli/grădi/parcuri în zonă.

Urmărește traficul - stai 30 min pentru 200 m să intri în parcare?

Și cam atât. Pentru mine au contat cele de mai sus și le-am aplicat. Când am cumpărat casă de lângă București toate actele păreau ok. Când am vândut casă din București a trebuit să alerg 2 săptămâni. Se pare că primul notar nu a văzut/n-a vrut să vadă că imobilul nu avea intabularea și alte prostii."

Ads