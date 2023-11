Calculele care îți arată dacă achiziția mașinii a fost o decizie greșită: "Cam 1.000 de kilometri pe lună trebuie să parcurgi"

Deținerea unei mașini implică cheltuieli care nu sunt de neglijat, iar banii necesari achiziției reprezintă doar o parte.

Mulți români consideră că este o necesitate să aibă o mașină, fără să calculeze câți bani alocă pentru asta.

Analistul financiar Iancu Guda a explicat câți kilometri trebuie să parcurgem în fiecare lună cu mașina pentru ca aceasta să merite investiţia.

"Alternativa de a merge cu taxiul e mai ieftină"

"Am pus cap la cap nişte date şi concluzia este următoarea. Cam 1000 km pe lună trebuie să parcurgi. Dacă nu mergi măcar atât cu maşina, achiziţia ei începe să devină o decizie financiară greşită. Pentru că alternativa de a merge cu taxiul e mai ieftină. Comparăm mere cu mere, da? Nu am zis de mers cu trenul sau metroul, în condiţii incomparabile de confort.

Am făcut un calcul, la preţ de Uber sau Bolt, în Bucureşti, Cluj, Timişoara, Constanţa. La o maşină medie cumpărată în România, ce blochezi ca bani? În primul rând suma iniţială, care nu mai produce pentru tine. Lumea zice că dacă îmi iau o maşină cu 30.000 euro şi o revând peste 5 ani cu 20.000 de euro, am pierdut 10.000 euro. Fals.

Dacă aveai acei 30.000 de euro şi nu îi blocai? Cea mai simplă investiţie de azi, depozitul bancar, îţi dă 7% dobândă. Obligaţiunile de stat îţi dau peste 8%, dacă donezi şi sânge. Deci a nu bloca 30.000 euro timp de 5 ani, înseamnă la un 10% pe an, cum e la bursă, cel puţin 15.000 euro. Şi atenţie, mai mult, pentru că avem randament la randament. Nu e doar 10% pe an. În al doilea an am 10% la 33.000 de euro şi tot aşa, banii produc", a explicat Iancu Guda la Podcast cu prioritate.

"Banii blocaţi nu mai produc bani"

"Trebuie să fim conştienţi că banii blocaţi nu mai produc bani.

Apoi, a avea o maşină implică multe alte cheltuieli. Combustibil, revizie, întreţinere anuală. Cam 80% dintre maşinile din România sunt produse înainte de 2010. Deci avem foarte multe maşini vechi. Nu doar că poluează, e vorba şi de piese.

Mai ai şi asigurări, RCA, CASCO, cauciucuri care au nevoie de un loc de depozitare", a adăugat Iancu Guda.

