Tot ce trebuie să verifici când cumperi o mașină la mâna a doua. "Astea sunt sfaturi bune. Fă ce zice omul ăsta"

Cumpărarea unei mașini la mâna a doua implică mai multe riscuri pe care șoferii trebuie să le aibă în vedere pentru a evita problemele ulterioare.

În primul rând, există riscul de a achiziționa un vehicul cu probleme mecanice ascunse, care nu sunt evidente la prima vedere. Asta poate aduce cheltuieli suplimentare neașteptate pentru reparații și întreținere, uneori chiar depășind valoarea inițială a economiilor făcute prin alegerea unei mașini second-hand.

În al doilea rând, istoricul vehiculului poate fi problematic. Este posibil ca mașina să fi fost implicată în accidente anterioare, să aibă modificări neautorizate sau să fie obiectul unor datorii neachitate, ceea ce ar putea crea complicații legale și financiare pentru noul proprietar. Verificarea completă a istoricului, inclusiv prin raportul de daune și prin consultarea unui specialist, este esențială pentru a te asigura că achiziția este sigură și corectă.

Un șofer care se pregătește să cumpere o mașină la mâna a doua a cerut sfaturi pe această temă într-o postare pe Reddit.

"La ce să mă uit când iau o mașină second hand?"

"După multe căutări am găsit un Volvo v40 CC pe placul meu și mâine am să merg să îl văd în persoană, am vorbit cu proprietarul, totul părea super ok, mi-a spus că are și ceva mici zgârieturi (am considerat asta un lucru bun faptul că a zis, pentru că știu că unii ascund), la ce ar trebui să mă uit mai exact, să știu că e mașina în regulă?"

Întrebarea sa a primit mai multe comentarii. Doi dintre utilizatorii platformei i-au răspunsuri detaliate și bine documentate.

"Ascultă motorul când accelerezi"

"Lasă zgârieturile. Uită-te după rugină. La aripi, sub capotă deasupra de amortizoare, pe sub praguri. Uită-te la îmbinările mașinii (aripa - capotă, ușa - aripa), dacă nu par drepte e posibil ca mașina să fi avut accident. Ascultă motorul când accelerezi, vezi dacă bate ceva în mers, vezi dacă arde ulei când accelerezi brusc mai tare.

Turează motorul continuu ușor, turezi la 900, așteaptă, turează la 1500, așteaptă și vezi dacă se aude sau se simte ceva ce nu e ok. Verifică nivelul la antigel, ulei, dacă sunt scăzute e posibil ca mașina să le consume. Verifică timoneria (schimbătorul de viteze), dacă are joc foarte mare în trepte nu e bine, vezi dacă intră ușor în viteze cu și fără ambreiaj călcat."

Acesta l-a sfătuit să verifice și dotările mașinii să se asigure că funcționează corect.

"Încearcă să pleci de pe loc cu fiecare treaptă de viteze a mașinii (o faci încet, turezi motorul mai tare și ridici foarte lent ambreiajul) și ascultă să vezi dacă face vreun zgomot cutia de viteze.

Verifică dotările mașinii, reglează tot ce se poate (Climă, grile de ventilație), dă drumul la muzică mai tare și vezi dacă boxele sunt bune. Apoi du-o la drum întins și încearcă să o duci în 3-4000 de turații, vezi dacă trage în continuare sau are probleme. Îți zic din propria experiență, unele lucruri de aici nu le-am văzut și mi-a cam părut rău după."

Lista completă oferită de acesta a stârnit admirația altora: "Nu sunt în căutare de mașină, dar astea sunt sfaturi bune. Fă ce zice omul ăsta”.