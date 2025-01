Un cuplu de români a găsit rețeta fericirii într-un loc neașteptat: un teren de aproape un hectar, pe care se aflau o livadă de pruni bătrâni și o pădure de salcâmi. Ce a început ca un vis simplu, de a avea un spațiu unde să amplaseze câțiva stupi și să se bucure de un grătar în aer liber, s-a transformat, în timp, într-un adevărat “colț de rai”.

Povestea lor este despre redescoperirea bucuriilor simple, despre conexiunea cu natura și despre cum dragostea pentru un loc aparent obișnuit poate transforma totul. De la răsăriturile spectaculoase care le colorează diminețile, până la roadele pământului care le umplu mesele, acest cuplu demonstrează că, uneori, tot ce ai nevoie pentru a găsi liniștea și fericirea este să îți urmezi intuiția.

O româncă a relatat într-o postare pe Facebook cum a reușit să transforme o bucată de pământ aparent pustie într-un loc care radiază viață și energie.

"Acolo ne încărcăm cu liniște și energie pozitivă"

"Povestea noastră a început acum 4 ani când am cumpărat un teren, de aproape un hectar cu o livadă de pruni bătrâni și o pădure de salcâmi. În rest nimic…

Intenția noastră a fost să avem un loc să punem câțiva stupi cu albine și să facem un grătar în aer liber, noi locuind în oraș, la apartament. Atât de mult am îndrăgit acest loc, eu și soțul meu încât vizionând pozele puteți vedea că, pentru noi a devenit “colț de rai”.

Are cel mai frumos răsărit și apus de soare, ne dă cele mai gustoase fructe și legume, acolo ne încărcăm cu liniște și energie pozitivă", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Pentru nimic în lume nu am mai pleca de aici"

Postarea sa a strâns peste 47.000 de aprecieri și 1.600 de comentarii.

Mulți îi felicită pentru realizare, în timp ce unii au trăit experiențe asemănătoare sau încă visează la asta.

"Cine a spus că omul sfințește locul a spus un mare adevăr. Felicitări, totul este la superlativ!"

"Suuper. Să vă bucurați de tot ce este frumos! La fel a fost și la noi. (noi nu am locuit la oraș).

Dar am cumpărat undeva la vreo 4 km un teren, ca să punem câteva familii de albine acolo deoarece era pădure de tei. Pe urmă...am început să punem în grădina, să facem un solar, să ținem păsări, găini, rațe, curcani...Și după un an, am stabilit că ne vom muta definitiv acolo în natură.

Ne-am făcut o căsuța frumoasă și este paradisul nostru. Pentru nimic în lume nu am mai pleca de aici. Natură, relaxare, fructe, legume și multă, multă binecuvântare!.""

"Aproape un hectar... Păi aveți de muncă, nu glumă. Felicitări! Se văd lucruri frumoase în imagini. Să aveți putere de muncă (aveți nevoie) și să vă împliniți toate visurile!"

"Să aveți putere de muncă"

"Exact așa avem și noi, cam aceleași teren de aproximativ un ha, având și o rulotă, o cabană, un foișor mare și două lacuri de pește, un solar, ba mai mult peste 130 de pomi fructiferi de diferite soiuri și sperăm că anul acesta să facem inaugurarea. E un vis la care am sperat și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să-l ducem la bun sfârșit"

"Nu mă mai satur să privesc iar și iar aceste fotografii, este superb tot ce aveți acolo, este mirific, să fiți sănătoși și fericiți să vă bucurați de tot ceea ce aveți, știu cum este senzația am descoperit și noi în pandemie cât de frumos este să trăiești la țară (în cazul nostru) să ai spațiul tău liber să ieși în curte, în grădină....de atunci nu am mai vrut să stăm nici o zi în apartament este gol, când venim acasă în concediu locul nostru de relaxare este la țară la curte...e minunat!".

