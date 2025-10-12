Cumpărături la un click distanță. Cum ne influențează algoritmii achizițiile impulsive: între personalizare și manipulare

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 23:37
90 citiri
Capcane la cumpărăturile online FOTO /Pexels

O nouă cercetare arată că recomandările algoritmice de pe platformele de e-commerce au un impact mai mare asupra comportamentului de cumpărare decât evaluările altor consumatori.

Pentru mulți utilizatori de internet, achizițiile impulsive au devenit aproape o rutină. De la obiecte decorative până la aparate de uz casnic sau gadgeturi neprevăzute, tot mai mulți oameni ajung să cumpere produse fără o intenție clară, doar pentru că acestea le-au fost „recomandate”.

Popularitatea platformelor online, oferta diversificată și interfața atractivă contribuie la acest fenomen. Spre deosebire de spațiul fizic al magazinelor, mediul digital favorizează deciziile spontane, adesea modelate de algoritmi sofisticați.

Puterea invizibilă a algoritmilor

Platformele de comerț electronic precum Amazon sau Temu utilizează sisteme avansate de recomandare care analizează comportamentul fiecărui utilizator – de la istoricul căutărilor până la ora din zi la care navighează – pentru a afișa produse personalizate.

Studiul publicat în noiembrie 2024 în revista Journal of Retailing and Consumer Services sugerează că utilizatorii tind să aibă mai multă încredere în sugestiile generate de algoritmi decât în cele venite de la persoane reale. Cu cât percepem algoritmul ca fiind mai performant, cu atât suntem mai înclinați să adăugăm produsele recomandate direct în coșul de cumpărături, potrivit The Conversation.

Recomandările abundente cresc probabilitatea achiziției

Un alt aspect important al studiului este modul în care sunt prezentate sugestiile. Mai multe opțiuni afișate simultan creează impresia unui control mai mare și al unei diversități reale, reducând suspiciunile că site-ul ne direcționează către un produs anume.

Această abundență aparentă funcționează ca un mecanism psihologic: oferă senzația de libertate de alegere, încurajează explorarea și – implicit – crește șansele unei achiziții impulsive.

Evaluările consumatorilor contează mai puțin

În mod surprinzător, notele și recenziile celorlalți utilizatori nu influențează semnificativ deciziile de cumpărare impulsivă. Explicația ar putea fi simplă: consumatorii au devenit mai sceptici față de recenziile online, pe fondul suspiciunilor legate de manipulare sau falsificare.

Acest scepticism este justificat. O anchetă realizată de Comisia Europeană în 2022 a descoperit că peste jumătate dintre site-urile de e-commerce analizate nu respectau standardele privind transparența opiniilor afișate.

Tehnologia între utilitate și influență

Pentru companii, provocarea constă în a oferi sugestii relevante, fără a depăși granița manipulării evidente. Pentru consumatori, cheia este o atitudine echilibrată: nu respingerea algoritmilor, ci o formă de vigilență activă.

Algoritmii pot facilita descoperirea unor produse utile. Însă e important să reținem că în spatele fiecărui „recomandat pentru tine” se află o strategie de persuasiune atent construită. Iar uneori, cea mai bună decizie poate fi să închidem pur și simplu fereastra, spun specialiștii.

