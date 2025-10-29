Black Friday 2025: Magazinele online pregătesc ofertele, dar inflația a golit buzunarele românilor SONDAJ

De Black Friday, pentru 32% dintre tinerii români termenul de livrare acceptabil este de cel mult 3 zile FOTO Pexels

În pragul lunii noiembrie, un studiu recent arată că anul acesta 7 din 10 români vor face cumpărături din marketplace-uri online, iar 44% sunt dispuși să aștepte livrarea comenzilor până la o săptămână, dintre care doar 15% ar plăti mai mult pentru livrare în aceeași zi.

Potrivit unui sondaj realizat de firma de curierat Cargus, prețul rămâne cel mai important criteriu de selecție a produselor cumpărate pentru 88% dintre respondenți, urmat de costul transportului (26%) și recenziile altor clienți (22%). 14% dintre respondenti iau în calcul și timpul de livrare și politica de retur atunci când plasează comenzi de Black Friday.

„Cei mai mulți români înțeleg cât de aglomerată este perioada de Black Friday pentru comercianți online și curieri”, precizează sursa citată. Față de aproape jumătate din respondenți care au declarat că sunt dispuși să aștepte doar o săptămână livrarea produselor, alți 10% spun că pot aștepta și mai mult dacă termenul de livrare le este comunicat transparent la momentul achiziției, iar pentru 9% acest aspect nu este deloc important dacă reducerea este foarte bună.

Potrivit sondajului, tinerii din generația Z se dovedesc chiar mai flexibili, 30% dintre ei menționând că ar putea aștepta produsele comandate mai mult de o săptămână, atâta timp cât termenul este comunicat transparent. În schimb, pentru 32% termenul de livrare acceptabil este de cel mult 3 zile, însă numai aproape 15% dintre respondenți spun că ar fi dispuși să plătească mai mult pentru livrare rapidă, chiar și în aceeași zi, mai arată sondajul citat.

Anul 2025 și-a spus cuvântul în portofele și în planurile de shopping

„Dacă în anii trecuți Black Friday a fost pentru mulți o ocazie să cumpere cât mai multe produse la reducere, 2025 îi găsește pe români mai calculați și mai atenți la buget ca oricând, în contextul economic actual. Aproximativ 4 din 10 spun că vor cheltui mai puțin de Black Friday anul acesta față de 2024, iar alți 37% intenționează să se încadreze într-un buget similar celui alocat anul trecut. Cei mai mulți români (aproape 64%) plănuiesc să cheltuie sub 1.000 de lei pe cumpărăturile la reducere de Black Friday și doar 13% dintre români estimează un buget de peste 2.500 de lei”, arată sondajul.

Peste 85% dintre respondenții la sondajul Cargus se așteaptă la reduceri reale, fără creșteri artificiale înainte de Black Friday, ceea ce arată că încrederea în promoțiile spectaculoase este încă fragilă. În plus, 4 din 10 români își doresc stocuri mai mari pentru produsele reduse, iar 35% caută mai multe oferte la articole de bază, nu doar la produse premium sau din categoria IT&C.

În plus, pentru cei mai mulți români, Black Friday este mai degrabă o ocazie de a face achiziții utile în acest an decât un maraton al ofertelor. Aproape o treime (30,5%) spun că sunt atrași în continuare de reducerile mari, însă un sfert (25,5%) folosesc perioada pentru a cumpăra articole pe care le-au amânat din motive de preț, în timp ce 13% vor face cumpărături necesare imediat și doar 10% vor folosi perioada de Black Friday pentru a cumpără cadouri de sărbători. Când vine vorba de ce pun în coș, electronicele și electrocasnicele rămân în topul preferințelor pentru jumătate dintre respondenții la sondajul Cargus. Pe locurile următoare se află hainele și accesoriile (27%), produsele pentru casă și grădină (20%), cosmeticele sau parfumurile (17%) și cărți și jucării (15%), mai arată sondajul citat.

