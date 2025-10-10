Guvernul le-a pus gând rău celor care cumulează pensia și salariul. Vicepremier: ”E normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor”

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 08:36
254 citiri
Tanczos Barna FOTO Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna este de părere că locurile de muncă din administrația publică centrală și locală ar trebui eliberate la momentul vârstei de pensionare și că există voință la nivel politic de a interzice cumulul pensiei cu salariul.

Barna subliniază că vor începe să iasă la pensie cei din ”generația decrețeilor”, iar atunci România va avea o mare problemă în sistem, pentru că va fi nevoie de un val mare de tineri care să înlocuiască acești oameni.

”Da, cred că este normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor (...) Eu susțin că trebuie să facem tot posibilul ca aceste locuri de muncă, din administrația publică centrală și locală, să se elibereze în momentul în care cineva trebuie să iasă la pensie și să fie puse la dispoziția celor care vin din urmă, a tinerilor.”, a explicat Tanczos Barna, la TVR Info.

”Avem cea mai mare presiune acum și cea mai mare voință și dorință politică de a face ordine în această situație.

Acesta explică faptul că sunt foarte multe persoane care ies la pensie la 50 de ani și că este „total anormal” să se reangajeze tot la stat, eventual „în aceeași instituție”.

„Dacă dorești să muncești în continuare, ești invitatul nostru, ai pregătire, experiență, poți să fii extrem de util pentru administrația locală, centrală. Dacă ai vrut să ieși la pensie, ok, e dreptul tău, dar poți să te duci în privat să muncești.”, a mai spus vicepremierul.

#cumul pensie salariu, #Tanczos Barna , #stiri pensii
