De la INFORMAȚIE la CUNOAȘTERE - Saltul Quantic al Evoluției. Înobilarea Informației prin Cunoaștere

Tot ceea ce există în acest Univers se prezintă sub trei forme: Materie, Energie, Informație. Materia este finită-infinită, Energia la fel iar Informația e și ea finită-infinită dar mai ales infinită întrucât se combină la infinit. Un obiect Material este mereu același, la fel și Energia deși fluctuează, pe când Informația tinde spre infinit comunicând chiar peste limitele vitezei luminii că în entanglement. Depășind astfel limitele condiției umane impuse de Materie și Energie, Informația devine quintesenta Vieții că Minte și Spirit.

Dar să ne întoarcem la Informație. Pentru noi comunii mortali informația este acea pâine de toate zilele ce individual o primim prin canalele celor cinci simțuri, iar la nivel social prin canalele qutidiane de informații. Din teoria generală a Cunoașterii reiese că informația este doar prima etapă pe scara Cunoașterii fiind sacrificată încă de la început. O informație oricât de importantă trebuie mai apoi eliminată pentru a face locul alteia, și alteia și așa la infinit. Mai mult o informație greșită este dăunătoare precum anunțul că la ora "X" se ține o întâlnire dar apoi se renunță, toți cei ce nu știu vor sosi într-un loc pustiu. Deci informația greșită sau depășită trebuie reformulată sau distrusă. Fără a bate mult apa în piuă e de spus că soarta finală a oricărei informații este propria ei distrugere.

Informațiile sunt că picăturile de ploaie, fiind nevoie de o umbrelă, întrucât alături de eternul VARIABIL există și eternul CONSTANT. Este necesar că informațiile utile să fie selecționate, conservate și sublimate în CUNOAȘTERE că să poată fi utilizate la nevoie și în viitor. De altfel INFORMAȚIA e ambiguă prezentându-se în două forme: "ÎN-FORMA"-ția (definit) și "INFORM"-ația (ne definit) asemeni luminii fotonice; în starea de undă și stare de particulă. Altfel spus Informația și Cunoașterea sunt asociate luminii Intelectului. Surprinzător că noțiunea FORMA<->AMROF->AMORF citită invers devine Amorf, adică fără forma (non definit).

Iată stările Cognoscibilului în Teoria Generală a Cunoașterii:

Haos

Confuzie

Iluzie

Opinie

Informație

Cunoaștere

Conștiință

Haosul este cel mai rău și trebuie evitat cu orice preț atât în viață individuală cât și socială. Confuzia este nedorită, creează panică în comunitate. Iluzia este o apreciere greșită a realității ce trebuie evitată. Opinia reprezintă părerea cuiva, adică "cea ce i se pare", câți oameni atâtea păreri. În general Opinia este neutră și trebuie evaluată pentru că deseori conține adevărate perle. Abia de la Informație în sus pleacă aspectul util și pozitiv al comunicării reușind că atunci când sunt în ÎN-FORMA adecvata IN-FORMAțiile utile să ducă la progres. Abia Cunoașterea este capabilă să discearnă informațiile utile și să le expună în mod eficient. În sfârșit Conștiință este aceea care valorizează la maximum cumulul de cunoștințe iar rostul acestor trepte de cunoaștere expuse au că menire trezirea conștiinței promotorilor, utilizatorilor și consumatorilor finali de informații: masele, adică Poporul.

Expresia "Opinia publică trebuie informată" se vă adecva mai bine formulei "Cunoașterea publică" și mai ales "Conștiință Publică", aceasta ultima, fiind unica capabilă să trezească și să reorienteze toate celelalte.

Parte a acestor observații, autorul Vasile Droj le-a prezentat la al 8-lea Congres Internațional de Cibernetică și Sisteme, New York, 11 - 15 iunie 1990 în lucrarea intitulată "Capernetica Știință Inteligenței". Cap-ernetica vine da CAP (creer) că o altă cibernetică sau o altă impostare a Inteligenței Artificiale, în acest caz a unei "Inteligențe Naturale" derivată din legile Naturii și Universului. Să fie oare aceasta salvarea noastră? Să nu uităm că teoria a fost expusa acum 32 de ani iar concepția e născută la sfârșitul anilor ’70.*

Pentru cei ce vor să știe mai mult; Cunoașterea este comparată Conului Piramidei, Conul și Cercul fiind singurele figuri geometrice holografice și hologramice. Pirmamidion + Cerc = Alfa și Omega ("A" și "O", respectiv Triunghiul și Cercul). Alfa = Află adică a afla, a găsi, prin intermediul Triunghiului în timp ce litera "O" Cercul, reprezintă TOTul, vezi românescul (TOTOTOT adică absolut TOT). Aceste Con-formații (În-Formații) sunt universale și eterne existând înainte de noi și după noi până la sfârșitul Universului, indiferent de culoarea orientării politice și a impulsului tranzitoriu al momentului ce noi glorificăm.

Altfel spus Informația corespunde Punctului și Liniei, Cunoașterea, Suprafeței și Volumului iar Conștiință, Conului Piramidei și a Sferei (un gen de "Cabala cosmica").

În concluzie: o "geometrizare" ordinativă a Cunoașterii în toate articulațiile ei, de la Informație până la Conștiință, este absolut necesară, fiind vitală întruchipând "cristalizarea" scopurilor, mijloacelor și idealurilor noastre că națiune. Extraordinarul instrument al geometrizării minții noastre "Universalionul" este o adevărată "Catedra" sub cer deschis în plin inima Bucureștilor. Universalizarea de aici începe.

