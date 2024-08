Român exasperat că se dau bani și la cununia civilă. "Faceți dracu' totul deodată. Nu vin la două evenimente pentru aceeași căsătorie"

La români, căsătoria este un eveniment important, care se desfășoară în două etape principale: cununia civilă și cea religioasă.

Căsătoria civilă se oficiază la Starea Civilă, unde mirii semnează actele oficiale în prezența unui ofițer de stare civilă și a martorilor. Aceasta este cea care conferă legalitate uniunii și este necesară pentru recunoașterea căsătoriei de către stat.

Căsătoria religioasă se desfășoară, de obicei, în biserică și are o semnificație spirituală, fiind considerată ceremonia prin care mirii își jură credință și dragoste în fața lui Dumnezeu.

De obicei, ceremonia religioasă are loc după cea civilă, în aceeași zi sau la o dată ulterioară. La români, este tradițional ca ambele ceremonii să fie urmate de o petrecere, unde familia și prietenii sărbătoresc noua familie.

În general, la petrecerile organizate după cununia civilă se oferă flori și cadouri, iar la cele pentru cununia religioasă, bani.

Obiceiurile diferă și se schimbă. Se pare că în unele situații se oferă bani și la cununia civilă. Este discuția lansată în mediul online de un român care pare că s-a săturat de cheltuielile dedicate acestor evenimente.

"De unde a venit moda asta cu datul de bani la cununia civilă?"

"Cine a mai inventat și fomismul ăsta? Și de când e obicei? Că înțeleg ca a devenit obicei…

Am fost atenționat prietenește că la cununia civilă se dă dar.

Eu, în dobitocenia mea, m-am întrebat la nuntă ce se mai dă, dacă se dă dar și la cununie", a scris acesta pe Reddit.

""Faceți dracu totul deodată"

Postarea sa a strâns peste 100 de comentarii în care și alții dau exemplele experiențelor personale. Cineva ar vrea ca ambele evenimente să fie sărbătorite o singură dată.

“Am pățit recent. Un văr făcut cununie civilă acum 2 ani și se ofticase că lumea dădea doar cadouri (fără bani).

Acum a făcut cumătrie, dar nu mai menționase nimic de nuntă. Lumea a dat dar ca la nuntă pentru petrecere făcută în curte.

Aflu după eveniment că el vrea să facă petrecerea de nuntă peste 2 ani. Nesimțire pură."

"Faceți dracu totul deodată. Nu vin la două evenimente pentru aceeași căsătorie. În mod clar nu primești bani de două ori.”

"Eu după cununie am fost la munte cu familia apropiată. Am făcut cinste cu cazarea și mâncarea, fără să mă aștept la ceva. Că ei totuși au dat câte ceva, a fost bonus. După am făcut și nuntă, dar știau că fac și nuntă chiar înainte de cununie."

"Peste un an a zis că face nuntă de hârtie"

Unii găsesc pretext să organizeze periodic evenimente la care se așteaptă să primească bani chiar și după nuntă, semnalează cineva.

"Am avut o colegă acum ceva ani care și-a făcut nuntă cu prieteni, apropiați, rude și vreo 3 colege de serviciu cu care e prietenă. Peste un an a zis că face nuntă de hârtie (ce dracu e asta că nu auzisem până atunci) și a invitat toți colegii de serviciu, că să o mai pună de niște bani."

"Am avut niște prieteni care au făcut aceeași schemă.

Petrecere de cununie civilă cu 200 de invitați (aproximativ), cu ea îmbrăcată în rochie de mireasă, cu tortul mirilor, cu dansul mirilor, tot ce se face. Asta acum doi ani.

Anul asta m-au chemat la nuntă. Nu m-am dus (în principal pentru că nu eram în țară, nu știu exact cum tratam situația dacă eram disponibil) și s-au supărat. Să fie fericiți."

"Într-un fel îl înțeleg, mai bine bani pentru că e o risipă să te trezești cu dubluri la cadouri, gen 2-3 cuptoare cu microunde, roboți de bucătărie sau ce alte electrocasnice mai dăruiește lumea.

Dar să te trezești acum să ceri bani, da, e urât".

"Trendurile se schimbă în timp. Pe vremea mamei și mătușilor mele cumetria asta de la cununia civilă făcea parte din tradiție. Adică oamenii care aveau mai mulți bani făceau civilă la altă dată decât nuntă religioasă, având o petrecere pe măsură, inclusiv cu dar de bani (dar mulți dintre oaspeți aduceau daruri pentru casă - lejerii/oale/ seturi de bucătărie/covoare/prosoape etc). Cei care nu aveau așa mulți bani făceau cununia dimineața înainte de nuntă religioasă, sau ajun (sâmbăta).

Generația prietenilor mei nu prea a adoptat această tradiție a cununiei civile cu fast: am mulți prin anturajul de căsătoriți care au mers la starea civilă într-o zi oarecare a săptămânii, doar cu câțiva apropiați și apoi o masă mică la un restaurant."

"La nuntă dau dar cât îmi permit"

Unii au simplificat aceste probleme.

"La cununia civilă maxim flori. Oricum chiar și pe prietenii apropiați nu i-am chemat sau nu m-am dus pentru a nu pierde din viața 10 minute la primărie și două ore pe drum.

La nuntă dau dar cât îmi permit, în funcție de situația financiar curentă și de cât de prieten îmi e. Nu îmi pasă că ai ales un meniu scump sau flori scumpe șamd. Tu mă cinstești pe mine cum poți și mă inviți să mă bucur cu tine. Eu o să vin dacă pot și te cinstesc cum pot. Dacă ai taxă de participare și vrei să inviți oameni, menționează pe invitație."

