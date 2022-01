Momente comice la Cupa Africii la fotbal. Organizatorii au greșit imnul Mauritaniei VIDEO

O nouă gafă a avut loc la Cupa Africii pe Naţiuni, miercuri, în ziua marcată de faptul că la Tunisia – Mali s-a fluierat de trei ori finalul: organizatorii au greşit de două ori imnul Mauritaniei la partida cu Gambia şi până la urmă acesta nu a mai fost difuzat.

Potrivit Le Figaro, la partida disputată pe stadionul din Limbe, acelaşi pe care a avut loc şi meciul Tunisia – Mali, organizatorii au greşit de două ori imnul Mauritaniei, gafă întâmpinată cu surprindere de căpitanul Aboubakar Kamara şi de colegii săi. Apoi, crainicul stadionului a anunţat echipa Mauritaniei va intona imnul, ceea ce nu s-a întâmplat.

Jocul a început cu o întârziere de 45 de minute din cauza problemelor de la primul meci de miercuri de pe arenă, Tunisia – Mali.

Are we serious??!!! How on earth do you play a wrong national anthem in a "Big Tournament "like the AFCON.🤦‍♂️🤦‍♂️#afcon2022 #AFCON2021#mauritania #TeamMauritania pic.twitter.com/SCbbuYEpvm