Ce s-a întâmplat cu arbitrul de la Cupa Africii care a fluierat de două ori finalul unui meci înainte de minutul 90: ”Astfel se explică” VIDEO

Arbitrul Janny Sikazwe a fost protagonistul unor momente halucinante, miercuri, la Cupa Africii pe Naţiuni, el fluierând de două ori finalul jocului înainte de minutul 90, la meciul Tunisia – Mali.

Şeful arbitrilor de la CAN a afirmat că Sikazwe a fost transportat la spital după meci din cauza unor probleme de sănătate.

”Sikazwe a făcut insolaţie şi astfel se explică deciziile sale”, a afirmat oficialul.

Iniţial, al a fluierat de final în minutul 85. Jocul s-a reluat totuşi, iar în minutul 89.49 centralul a fluierat din nou de final.

Mali s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Kone, în minutul 48, din penalti. În minutul 87, după primul „fluier final”, tot de la Mali a fost eliminat Toure.

După al doilea fluier de final, staful Tunisiei s-a repezit la brigada de arbitri pentru a protesta şi i-au indicat în mod repetat centralului ceasul, semn că a fluierat prea devreme.

Potrivit The Athletic, la 20 de minute după fluierul final, conferinţa de presă a selecţionerului din Mali, Mohamed Magassouba, a fost întreruptă de oficiali ai Confederaţiei Africane de Fotbal, aceştia spunând că se vor juca ultimele minute. Jocul părea gata să se reia la 40 de minute după fluierul final. Însă jucătorii tunisieni nu au mai revenit în echipament de la vestiare, spre deosebire de cei din Mali.

Arbitrul de rezervă, Helder Martins de Carvalho, care l-a înlocuit pe Sikazwe, a fluierat din nou finalul, încheind jocul a treia oară.

Sikawze a arbitrat finala din 2017 CAN, dintre Camerun şi Egipt, finala din 2016 a Cupei Mondiale a Cluburilor şi două meciuri de la Cupa Mondială din 2018.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON

😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK