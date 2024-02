O scenă devenită virală s-a produs în tribune la Cupa Africii, în timpul meciului Coasta de Fildeș - Senegal, din optimile competiției.

Astfel, un fan ivorian al gazdelor turneului final a apărut la TV apropiindu-se extrem de mult de femeia aflată lângă el.

„I-am cerut numărul de telefon. Nu e nimic în neregulă să ceri numărul, nu? Nu am fost insistent. Eram pe stadion, ne distram, nu am hărțuit-o. Nu merg la stadion să mă dau la femei, în fața atâtor camere”, a recunoscut apoi bărbatul, conform Sport.ro.

„Am văzut filmarea când am ajuns la hotel. Toată lumea mă suna și îmi spunea că am ajuns viral pe social media. Aș vrea să îmi cer scuze soției mele, copiilor mei, domnișoarei și familiei acesteia! Doar ne distram la meci, îmi pare sincer rău”, a completat el.

”Parcă ar fi vrut s-o mănânce. Nu ești iubit acasă, domnule?”, a comentat un utilizator pe rețeaua X.

[Video]: Ivorian fan apologises to wife after spotted ‘flirting’ with lady during Senegal game

An Ivorian football fan identified as Anselme Santos has reportedly apologised to his wife and children after being spotted ‘flirting’ with a young woman during Cote D’Ivoire’s Round… pic.twitter.com/c1qEFqVXXt