Gazdele sunt în delir la Cupa Africii. ”Elefanții” au renăscut din propria cenușă VIDEO

Naționala Coastei de Fildeș s-a calificat dramatic în sferturile Cupei Africii, trecând la penalty-uri de echipa Senegalului, la turneul final pe care îl găzduiește.

După ce a prins ultimul tren de calificare în optimi (fiind a patra echipă de pe locurile trei din cele șase grupe), Coasta de Fildeș a dat lovitura în optimi.

Contra unei echipe a Senegalului mai bine cotată, cu Sadio Mane titular, Coasta de Fildeș a reușit să trimită meciul în prelungiri (1-1) prin golul lui Kessie din minutul 86, după ce Diallo deschisese scorul în minutul 4.

La penalty-uri, singurul are a ratat a fost senegalezul Niakhate, astfel că ”elefanții” ivorieni merg în sferturi, unde vor întâlni câștigătoarea meciului Mali - Burkina Faso.

Côte d'Ivoire are through to the quarter-finals after eliminating Senegal via penalty shootout!

