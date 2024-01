Securitate înainte de toate! Cum sunt pipăite femeile la Cupa Africii VIDEO

Cupa Africii, turneul final de pe Continentul Negru, oferă la fiecare ediție imagini spectaculoase.

Competiția din 2024 are loc în Coasta de Fildeș, iar pe rețelele sociale s-a viralizat un filmuleț în care se poate vedea cum sunt controlate femeile la intrarea pe stadion.

Astfel, un bărbat care trebuia să controleze accesul femeilor și-a ”depășit” atribuțiile, permițându-și să atingă în mod repetat zonele intime ale persoanelor de sex feminin care au trecut prin fața sa.

#AFCON #AFCON2023 Security at the african cup of nations. Where do I apply?! pic.twitter.com/ddoMkikGCS