El e ”Duckadam” de la Cupa Africii! Portarul care a apărat 4 penalty-uri VIDEO

Selecţionata de fotbal a Africii de Sud s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie găzduită de Cote d'Ivoire, după ce a învins reprezentativa Insulelor Capului Verde la loviturile de departajare, cu 2-1, sâmbătă, la Yamoussoukro, într-un meci în care scorul a fost ''alb'' (0-0), atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Portarul sud-african Ronwen Williams a fost eroul partidei, apărând patru lovituri de la 11 metri, executate de Bebe, Willy Semedo, Laros Duarte şi Patrick, la fel cum o făcea românul Helmuth Duckadam în finala Cupei Campionilor din 1986, Steaua - Barcelona.

Teboho Mokoena şi Mothobi Mvala au transformat pentru naţionala Bafana-Bafana la loteria penalty-urilor, în timp ce golul ''rechinilor albaştri'' a fost înscris de Bryan Teixeira. De la sud-africani au ratat Zakhele Lepasa şi Aubrey Modiba.

În semifinale, Africa de Sud va înfrunta echipa Nigeriei.

Africa de Sud a câştigat trofeul în 1996 şi a pierdut o finală, în 1998. Ultima semifinală jucată de sud-africani datează din anul 2000.

Ronwen Williams has become the first goalkeeper to ever save 4 penalties in a single TotalEnergies AFCON shootout. 🤯🇿🇦#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/35g7qPeB2D