Scene ireale la un turneu final major. Jurnaliștii au vrut să-l bată pe selecționer VIDEO

După eliminarea Irakului de Iordania, în optimile Cupei Asiei pe Naţiuni, selecţionerul irakienilor, spaniolul Jesus Casas, a fost aproape de a fi luat la bătaie de jurnalişti la conferinţa de presă de după meci, scrie lequipe.fr.

Irakul a pierdut în faţa Iordaniei, scor 2-3, golurile victoriei fiind marcate în minutele 90+5 şi 90+7.

La conferinţa de presă de după meci, mai mulţi jurnalişti irakieni l-au atacat verbal pe selecţionerul ţării, Jesus Casas. Unii dintre ei aproape că au ajuns să se ia la bătaie cu spaniolul, înainte de a fi îndepărtaţi de agenţii de securitate.

Mulţi l-au acuzat pe Casas că şi-a distras atenţia de la rolul său de antrenor, acordând prea multe interviuri în timpul turneului, şi că acesta a fost unul dintre motivele înfrângerii.

Federaţia irakiană de fotbal a emis un comunicat în care îşi exprimă "marea consternare" în faţa unei "scene mai dureroase decât eliminarea nemeritată a echipei noastre". "Denunţăm comportamentul detestabil comis împotriva antrenorului", a mai declarat federaţia, angajându-se "să nu discute cu acei oameni de presă care caută să semene haosul".

Iraqi Press ATTACK Jesus Casas after Iraq lose to Jordan in the last minute.

Chaos in the conference room.#AsianCup2023 pic.twitter.com/wHXONVS3fY