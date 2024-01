De necrezut ce se întâmplă la Cupa Asiei. Naționala debutantă a ajuns în sferturi

Cupa Asiei, turneul final de pe Continentul Galben, a consemnat duminică o nouă mare surpriză produsă de singura națională debutantă la actuala ediție, Tadjikistan.

Astfel, după ce s-a calificat total neașteptat în optimi dintr-o grupă cu gazda Qatar, China și Liban, Tadjikistan a reușit performanța de a ajunge în sferturi, eliminând naționala Emiratelor Arabe Unite, scor 1-1 (5-3 la penalty-uri).

De menționat faptul că Tadjikistan e pe locul 109 în clasamentul FIFA și a făcut parte din ultima urnă, a patra, la tragerea la sorți a grupelor Cupei Asiei.

Tadjikistan va evolua în sferturi cu învingătoarea partidei Irak - Iordania.

⏰ AET | 🇹🇯 Tajikistan 1⃣-1⃣ UAE 🇦🇪 (5-3 on pens)

The Tajik's fairytale journey continues. They advance to the quarter-finals 👏

#HayyaAsia | #TJKvUAE pic.twitter.com/4W8ycLkYR7