Un nou turneu final a început în Qatar, cu 80.000 de fani în tribune. Cum s-a terminat meciul de deschidere

Selecţionata Qatarului, gazda competiţiei, a învins cu scorul de 3-0 echipa Libanului, în partida de deschidere a Cupei Asiei pe Naţiuni, disputată vineri seara la Doha, în faţa a 82.490 de spectatori.

Akram Afif, atacantul-vedetă al naţionalei qatariene, a reuşit o dublă, în minutele 45 şi 90+6, celălalt gol fiind marcat de Almoez Ali (56).

Naţionala Qatarului, campioana en titre a Asiei, a avut o evoluţie dezastruoasă la ultima ediţie a Cupei Mondiale de fotbal, pe care a găzduit-o în noiembrie-decembrie 2022, fiind învinsă în toate cele trei meciuri din faza grupelor.

"Am fost dezamăgiţi, dar suntem mândri că am participat la Cupa Mondială... Am uitat însă Cupa Mondială, am uitat de 2019 (anul în care Qatarul a cucerit titlul continental - n.red), iar astăzi trăim un de un nou început", a declarat Akram Afif după succesul cu Libanul.

Înaintea meciului de vineri, ceremonia de deschidere a Cupei Asiei pe Naţiuni a fost plasată sub semnul războiului din fâşia Gaza, căpitanul echipei Palestiniene fiind cel care a citit jurământul jucătorilor, în centrul scenei, sarcină încredinţată în mod tradiţional căpitanul selecţionatei ţării gazdă. De asemenea, muzica palestiniană a răsunat pe stadion la începutul şi la sfârşitul ceremoniei.