Pe lângă ce rușine de proporții a trecut Iranul la Cupa Asiei

Naționala de fotbal a Iranului, una dintre cele mai valoroase naționale din Asia, a trecut prin mari emoții în optimile turneului final al Continentului Galben, împotriva unei echipe mult mai slab cotate.

Astfel, Iranul a jucat cu calificarea pe masă împotriva Siriei, meci care s-a decis la penalty-urile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar, ambele reușite venind tot de la punctul cu var. Iran a deschis scorul în minutul 34, iar Siria a egalat în minutul 64.

La penalty-uri, iranienii s-au impus cu 5-3 și vor evolua în sferturi cu Japonia.

