"Cel mai trist și mai nedrept moment din sport" Scene ireale în Cupa Davis, cu un tenismen scos din joc de adversar VIDEO

Un moment cu adevărat bizar s-a petrecut în confruntarea dintre Belgia și Chile din Cupa Davis.

Jucătorul belgian Zizou Bergs îl conducea cu 6-5 în setul deciziv pe chilianul Cristian Garin. Extrem de bucuros că a reușit un break, Bergs a sărit în sus de fericire în timp ce se îndrepta spre banca echipei sale, lovindu-l în ochi chiar pe Cristian Garin.

Tenismenul chilian a refuzat să mai continue partida din pricina loviturii, a fost penalizat cu un game și a pierdut meciul.

Arbitrul întâlnirii a considerat că Garin, care a fost consultat de un doctor, poate continua partida, spre disperarea chilienilor, care au pierdut meciul și confruntarea cu Belgia.

This is how Garin’s eye is looking… https://t.co/9lTxiyym3A pic.twitter.com/smoQuc4Dao

"Nu avem cuvinte pentru a descrie situația nesportivă care a avut loc Cupa Davis, când jucătorul belgian Zizou Bergs l-a AGRESAT pe Cristian Garin la schimbarea terenului (la încheierea setului trei). Fie că a fost intenționat sau nu – se vede – l-a lovit în ochi și umăr pe jucătorul de tenis.

Arbitrul meciului s-a spălat pe mâini, ruinând efortul lui Gago.

Accidentarea nu i-a permis lui Cristian să continue să joace (și Chile a pierdut din cauza avertismentelor), într-unul dintre cele mai triste și nedrepte episoade din memoria recentă a sportului", a scris federația din Chile pe rețelele sociale.

"Nu așa am vrut să încheiem, dar decizia a fost luată de arbitru și trebuie să o respectăm. Zizou nu a făcut asta intenționat, a fost un accident", Steve Darcis, căpitanul echipei belgiene de Cupa Davis

UNBELIEVABLE scenes in this BEL-CHI tie.

Bergs breaks at 5-5 in the 3rd but hits Garin while celebrating.

Chileans wanted a default, umpires disagreed, Garin (eye swollen) refuses to keep playing and gets a game penalty to lose the match (and tie) pic.twitter.com/LOLWijm0Ag