Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:32
Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas FOTO X Laureus

Stefanos Tsitsipas a fost învins de Joao Fonseca în Cupa Davis, iar Grecia a pierdut cu 3-1 meciul cu Brazilia.

Stefanos Tsitsipas a fost învins de Joao Fonseca în meciul al patrulea din confruntarea Grecia - Brazilia, iar echipa sud-americană a obținut victoria.

Meciul a fost urmărit din tribune de Novak Djokovic, recent instalat în Grecia alături de familie, dar și de Maria Sakkari.

Fost număr 3 ATP, Stefanos Tsitsipas nu se regăsește în ultima perioadă, a tot schimbat antrenorii, iar despărțirea de Paula Badosa, confirmată după Wimbledon, l-a afectat total.

Stefanos Tsitsipas a recunoscut după înfrângerea în fața lui Joao Fonseca de la Cupa Davis că nu își poate lua gândul de la Paula Badosa, fosta lui iubită.

„De obicei nu vorbesc despre viața mea personală. Dar uneori îți dai seama că, chiar și atunci când soarele strălucește, o parte din cer pare goală. Îți lipsește cineva, fără să fie nevoie să-i rostești numele”, a spus Tsitsipas.

