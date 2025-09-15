Triumf pentru România în Cupa Davis: jucătorul debutant a adus victoria României

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:54
192 citiri
Triumf pentru România în Cupa Davis: jucătorul debutant a adus victoria României
Radu David Țurcanu (19 ani)

Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla, și va evolua în play-off-urile Grupei Mondiale I.

Tenismanul Radu David Țurcanu a adus victoria echipei României, 3-1 cu El Salvador, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, duminică, la Santa Tecla.

Țurcanu (19 ani, 660 ATP), debutant în echipa României cu prilejul acestei întâlniri, s-a impus după o oră și 48 de minute de joc efectiv. Meciul fusese întrerupt la 15-0 pentru român în setul secund, dar a fost reluat după circa o oră.

În primul meci de simplu, Țurcanu l-a învins pe Marcelo Arevalo (34 ani) cu 6-7 (3/7), 6-3, 6-2. Apoi, Gabriel Ghețu (17 ani, 765 ATP), debutant și el în Cupa Davis, a trecut de Cesar Cruz (19 ani, 1.400 ATP) cu 6-1, 2-6, 6-2.

Punctul gazdelor a fost adus de perechea Marcelo Arevalo/Cesar Cruz, care a dispus de cuplul Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel cu 6-4, 6-4, în meciul de dublu.

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a contat doar pe cei patru jucători în El Salvador, în timp ce din echipa gazdelor au mai făcut parte Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu, 1.391 ATP la dublu), Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu, 2.528 ATP la dublu) și Donald Hall (28 ani). Căpitanul echipei este Lluis Miralles.

România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiției. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.

România nu mai întâlnise până acum El Salvador.

Uniunea Europeană, primii pași în sancționarea Israelului pentru situația din Gaza. Ce va face România, blocată între refacerea relației cu SUA și valorile europene
Uniunea Europeană, primii pași în sancționarea Israelului pentru situația din Gaza. Ce va face România, blocată între refacerea relației cu SUA și valorile europene
Europa începe să facă primele presiuni mai substanțiale asupra Israelului, în contextul în care acțiunile guvernului Netanyahu în Fâșia Gaza asupra populației palestiniene sunt complet...
Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate
Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate
Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan s-au tradus în ultimele săptămâni în proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Și, totuși, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB...
#cupa davis, #radu turcanu, #gabriel ghetu, #cesar cruz, #Romania, #El Salvador , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Romanul de 2.800.000Euro s-a intors! Urmeaza inca o veste importanta

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Triumf pentru România în Cupa Davis: jucătorul debutant a adus victoria României
  2. Modric, "nemuritor": A marcat golul victoriei pentru AC Milan și s-a bucurat ca un copil VIDEO
  3. Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"
  4. Alarmă la Craiova: medicii au intervenit de urgență pentru a-l stabiliza pe Mirel Rădoi
  5. David Popovici împlinește 21 de ani. Ce își dorește marele campion de ziua lui
  6. Reacția fulger a lui Gigi Becali, după umilința cu Csikszereda: „Am pierdut un an”
  7. FCSB, umilită la Miercurea Ciuc! Campioana o scapă pe Csikszereda de ultimul loc
  8. Manchester United, umilită de rivala City! Debut perfect pentru Donnarumma
  9. Victorie fantastică în Liga Campionilor, pentru CSM București. Tigroaicele, magice în fața lui FTC Budapesta
  10. Aur pentru Sabrina Voinea. Prestație fabuloasă la Paris