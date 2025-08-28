Emoții mari pentru Bayern München cu o echipă din Liga a treia. Harry Kane, primul penalty ratat după 31 de execuții

Bayern Munchen s-a calificat cu dificultate în turul al doilea al Cupei Germaniei la fotbal, obținând victoria cu scorul de 3-2 în fața echipei SV Wehen, echipă retrogradată în liga a treia în sezonul trecut, miercuri seară, la Wiesbaden, grație unui gol marcat de Harry Kane în minutele adiționale, informează AFP.

Elevii lui Vincent Kompany au avut un avantaj de două goluri la începutul reprizei secunde, grație realizărilor lui Harry Kane (min. 16 din penalty) și Michael Olise (min. 52). Dar, după două erori defensive ale lui Jonathan Tah și Min-Jae Kim, Fatih Kaya a egalat pentru gazde (min. 64, 70).

Kane a obținut un fault în suprafața de pedeapsă, dar a ratat penalty-ul (76), întrerupând astfel o serie de 31 de penalty-uri consecutive transformate în meciuri oficiale.

Căpitanul naționalei Angliei a înscris în cele din urmă golul victoriei în minutele adiționale ale jocului (min. 90+4), la o centrare a lui Luis Díaz. Cu această dublă, Kane și-a trecut în cont al 91-lea gol în 99 de meciuri pentru Bayern Munchen.

Al 20-lea trofeu și ultimul în Cupă (un record) pentru bavarezi datează din 2020, urmat de eliminări premature în turul 2 (2020/21, 2021/22, 2023/24), în optimile de finală (2024/25) și în sferturile de finală (2022/23).

Din cele 32 de echipe calificate în turul al doilea, 30 vin din Bundesliga (17) sau din liga a doua (13). Energie Cottbus este singura "supraviețuitoare" din liga a treia, iar Illertissen este singurul club din liga a 4-a.

Tragerea la sorți a meciurilor din turul al doilea este programată duminică seară. Partidele vor fi disputate pe 28 și 29 noiembrie.

Ads