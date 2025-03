"Dacă făcea asta pe stradă, mergea la închisoare" Gest șocant al portarului englez VIDEO

Partida din Cupa Ligii Angliei dintre Crystal Palace și Milwall a adus un moment îngrozitor.

Portarul echipei Milwall, Liam Roberts, a respins o minge cu piciorul mult ridicat și l-a lovit direct în figură pe atacantul lui Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta.

Francezul a rămas la pământ și a fost înlocuit după ce a primit îngrijiri medicale, iar Liam Roberts a fost eliminat.

Cunoscutul ziarist britanic Piers Morgan a scris pe X: "Cel mai urât tackle pe care l-am văzut vreodată în fotbal. Atacul absolut rușinos asupra lui Jean-Philippe Mateta de către portarul lui Millwall, Liam Roberts. A fost eliminat, dar dacă i-ar fi făcut asta cuiva de pe stradă, ar fi închis".

Crystal Palace a câștigat cu 3-1 și s-a calificat în sferturi.

