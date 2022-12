Cupa Mondiala 2018: Zlatan Ibrahimovici iese la atac dupa ce a vazut debutul Frantei: Lucrurile sunt clare pentru mine

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici l-a atacat dur pe selectionerul Frantei, Didier Deschamps, dupa debutul chinuit din meciul cu Australia.

"Deschamps nu are ce cauta la Cupa Mondiala", e concluzia dura trasa de Ibrahimovici la postul BeIN Sports.

Fostul varf al lui PSG ii reproseaza lui Deschamps faptul ca nu l-a convocat pe Karim Benzema pentru turneul final.

"Pentru mine, nu e normal ca Benzema sa nu fie in lot. Este unul dintre cei mai buni atacanti din lume, a castigat Liga Campionilor, joaca la Real Madrid.

Faptul ca nu este in echipa nu are nimic in comun cu fotbalul. Daca antrenorul spune asta, inseamna ca antrenorul nu este suficient de bun pentru Franta si nu ar trebui sa fie la Cupa Mondiala. Karim ar trebui sa fie aici. Lucrurile sunt clare pentru mine. Mi se pare ridicol ce se intampla! Daca vrei sa castigi, ai nevoie de castigatori, iar Benzema este unul dintre ei", a afirmat Ibrahimovici.

Karim Benzema a fost exclus din lotul Frantei din cauza unui conflict cu coechipierul Valbuena, pe care l-ar fi santajat.

C.S.

