Hagi analizeaza greselile facute de selectionerul Argentinei la Cupa Mondiala: Mi-e greu sa accept asta

Gica Hagi a vorbit despre greselile facute de selectionerul Argentinei, Jorge Sampaoli, la Cupa Mondiala.

"Regele" este de parere ca Sampaoli a gresit prin faptul ca a ignorat jucatori precum Dybala si Icardi, iar acest lucru s-a vazut in ofensiva.

"Deceptia Mondialului ramane jocul Argentinei. Nu cred ca numai Messi este de vina. Jocul Argentinei a fost asa de sarac... de mult timp nu am mai vazut o echipa cu nume asa de mari sa joace un fotbal atat de sarac. Probabil ca au fost jucatori obositi, asta desi Argentina a avut acasa jucatori foarte buni. Fiecare vede fotbalul in felul lui, dar cand ai un Dybala si un Icardi sa nu joace langa Messi...

Mie mi-e greu sa accept lucrul asta, adica sa nu joace deloc sau prea putin. S-ar fi facut o echipa frumoasa. Pentru ca Argentina este echipa cu cei mai multi atacanti valorosi. Iar cand ai si decari foarte buni e clar ca trebuie sa faci sistemul in functie de ei. Aici Argentina a facut putin. Pentru ca in rest, mingea au adus-o pana in fata, dar Argentina pe ultimii 30 de metri a fost destul de saraca si previzibila. Nu a avut forta sa marcheze multe goluri", a declarat Hagi, potrivit DigiSport.

Argentina a parasit Cupa Mondiala inca din faza optimilor de finala, dupa un duel spectaculos cu Franta.

Per total, finalista editiei trecute a Mondialului a avut o evolutie stearsa.

