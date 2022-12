Mircea Lucescu acuza jocuri necurate la Cupa Mondiala 2018: Cum ar fi avantajata Rusia de FIFA

Mircea Lucescu a sustinut ca FIFA joaca necurat si incearca sa avantajeze tara gazda Rusia la Cupa Mondiala 2018.

Antrenorul roman a sugerat ca organizatorii au facut in asa fel incat Rusia sa fie avantajata de program.

Lucescu spune ca FIFA incearca sa duca Rusia cel putin in sferturile de finala.

"Au fost favorizati si de program, care a fost facut in favoarea lor, pentru a duce campionatul cel putin pana in sferturile de finala sau in semifinale. Daca nu, campionatul nu mai are importanta pentru suporterii rusi. Asa a fost peste tot", a spus Lucescu la Digi Sport.

Rusia a castigat cu 5-0 meciul cu Arabia Saudita din prima etapa, iar marti seara s-a impus cu 3-1 in confruntarea cu Egipt.

Tara gazda a competitiei este ca si calificata in optimile de finala de la Cupa Mondiala.

