Capul Verde merge la Mondiale! Lista celor 22 de țări calificate la CM, pe care se regăsesc trei debutante

Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal

Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini cu scorul de 3-0, la Praga, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP.

Echipa din arhipelag a câștigat în mod neașteptat Grupa D, devansând puternica formație a Camerunului, marea favorită.

Capul Verde, cu 525.000 de locuitori, ocupă locul 70 în clasamentul FIFA și a devenit, după Islanda, țara cu cei mai puțini locuitori care se califică la o Cupă Mondială, federația capverdiană afiliindu-se la FIFA doar 1986.

Selecționata Insulelor Capului Verde este a treia debutantă care se califică la Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite, Mexic și Canada, după Iordania și Uzbekistan, toate profitând de extinderea numărului de echipe participante la 48.

Cine s-a calificat?

Africa: Egipt, Maroc, Tunisia, Algeria, Ghana, Capul Verde

Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Uzbekistan

America de Nord: Canada, SUA, Mexic (gazde)

America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Oceania: Noua Zeelandă

