Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize mari la Erevan și Baku

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 21:28
507 citiri
Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize mari la Erevan și Baku
Armenia a învins Irlanda FOTOX @theo_sivazlian

Echipa națională a Armeniei a învins marți, pe teren propriu, scor 2-1, echipa națională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan și Ucraina au terminat la egalitate, 1-1.

La Erevan, armenii au încercat să uite de înfrângerea la scor cu Portugalia și au reușit să câștige! Spertsyan a deschis scorul pentru gazde, în minutul 45+1 al primei reprize, iar în startul părții secunde Ranos a făcut 2-0, în minutul 51. Chiar dacă irlandezii au marcat și ei destul de repede, în minutul 57, prin Evan Ferguson, armenii au luptat în continuare, au avut un gol anulat, în minutul 90+2, la Serobyan, și Armenia – Irlanda s-a încheiat 2-1.

În grupa F, armenii fac primele trei puncte, în timp ce irlandezii au doar un punct din două partide jucate.

La Baku, ucrainenii au avut 1-0, după golul lui Sudakov, din minutul 51, însă gazdele au primit un penalty, transformat de Makhmudov în minutul 72, și Azerbaidjan – Ucraina s-a terminat 1-1.

Pentru ambele echipe acesta este primul punct din două meciuri disputate în cadrul grupei D.

