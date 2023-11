Finala Cupei Mondiale la rugby: arbitrul contestat de Noua Zeelandă a luat o decizie radicală

Selecţionata Noii Zeelande, nemulţumită de prestaţia lui Wayne Barnes în timpul finalei Cupei Mondiale, pierdută la limită de All Blacks în faţa Africii de Sud (11-12), a cerut explicaţii din partea World Rugby în legătură cu anumite decizii ale arbitrului englez, informează presa franceză.

Finala de sâmbătă de pe Stade de France a fost marcată de patru cartonaşe galbene, unul dintre ele transformat în roşu, în cazul căpitanul All Blacks, Sam Cane, pentru un placaj neregulamentar.

În urma acestei eliminări, Noua Zeelandă a fost nevoită să evolueze mai mult de jumătate din meci în 14 jucători.

"Am trimis o serie de fişiere la World Rugby, pentru ca ei să facă unele comentarii. Sperăm că o vor face", a declarat selecţionerul neozeelandez Ian Foster, citat de Le Figaro.

Până la sosirea explicațiilor din partea World Rugby, arbitrul Wayne Barnes și-a anunțat retragerea.

Într-un comunicat postat pe X, el spune: "În ultimii 20 de ani, am fost în mijlocul unora dintre cele mai frumoase meciuri din istorie. Sâmbata trecută, am avut privilegiul să arbitrez finala Cupei Mondiale între două dintre cele mai reprezentative echipe, All Blacks și Spinrgbook. Lumea spune deseori că vei știi când e cel mai bun moment să te retragi și cu siguranță acesta este cel mai bun moment pentru mine și pentru familia mea."

