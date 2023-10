Știm prima finalistă de la Cupa Mondială de rugby: cum s-a terminat meciul dintre Noua Zeelandă și Argentina VIDEO

Reprezentativa Noii Zeelande s-a calificat, vineri, în finala Cupei Mondiale de Rugby, învingând în semifinale Argentina, scor 44-6, pe Stade de France, la Saint-Denis.

Argentinienii au punctat prin două lovituri de pedeapsă - Boffelli (5', 31').

Pentru Noua Zeelandă au punctat:

Eseuri - Will Jordan (11', 62', 73'), Jordie Barrett (16'), Shannon Frizell (42', 49'), Aaron Smith (42')

Transformări - Richie Mo'unga (12', 43', 50')

Lovitură de pedeapsă - Richie Mo'unga (31')

Jordie Barrett doing what Jordie Barrett does 👏#RWC2023 | #ARGvNZL pic.twitter.com/nxbwmGbQNS