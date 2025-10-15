Donald Trump anunță că are influență peste Infantino, președintele FIFA: „Dacă îi cer, va face asta”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:23
239 citiri
Donald Trump anunță că are influență peste Infantino, președintele FIFA: „Dacă îi cer, va face asta”
Donald Trump și Gianni Infantino FOTO X / @WhiteHouse

Preşedintele SUA, Donald Trump, care a ameninţat deja municipalităţile democratice că le va priva de competiţiile sportive, a declarat că şeful FIFA, Gianni Infantino, va muta meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă el îi va cere acest lucru, relatează AFP.

„Dacă este cineva care nu-şi face treaba bine şi consider că există o problemă de securitate, îl voi suna pe Gianni, şeful FIFA, care este extraordinar, şi îi voi spune să mute în altă parte. Şi el va face asta”, a asigurat preşedintele american.

„Ar face-o foarte simplu”, a adăugat el, referindu-se la şeful FIFA, care îi este apropiat şi pe care l-a primit de mai multe ori la Casa Albă de la revenirea sa la putere. Preşedintele american a fost întrebat în mod special despre Boston.

„Aş putea spune acelaşi lucru şi despre Jocurile Olimpice”

Donald Trump şi Gianni Infantino s-au întâlnit luni în Egipt, unde şeful puternicei organizaţii sportive s-a alăturat liderilor din întreaga lume pentru a discuta despre procesul de pace din Gaza.

„Aş putea spune acelaşi lucru şi despre Jocurile Olimpice”, a declarat luni preşedintele american. „Dacă aş considera că Los Angeles nu face o treabă bună, le-aş muta”, a adăugat el. Oraşul californian urmează să găzduiască Jocurile Olimpice de vară din 2028.

Donald Trump a mobilizat Garda Naţională în mai multe oraşe conduse de oponenţi democraţi, ignorând refuzul acestora. El afirmă că aceasta este singura modalitate de a stopa criminalitatea. Niciunul dintre oraşele vizate, precum Chicago, nu este afectat de revolte generalizate sau de o explozie de violenţă scăpată de sub control.

Săptămâna trecută, organizatorii unui meci amical de fotbal între Argentina lui Lionel Messi şi Puerto Rico au mutat partida din Chicago, unde era iniţial programată, în Florida.

Dintre marile oraşe democrate, Boston va găzdui şapte meciuri din Cupa Mondială de fotbal din 2026, San Francisco şi Seattle şase, iar Los Angeles opt. Competiţia este organizată împreună cu Canada şi Mexic, dar majoritatea meciurilor se vor disputa în Statele Unite.

Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Donald Trump a afirmat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut...
Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
USR a solicitat conducerii Senatului să îl sancţioneze de urgenţă pe senatorul Ninel Peia, care face parte din grupul parlamentar „PACE - Întâi România”. Ales pe listele SOS România,...
#cupa mondiala, #Donald Trump, #Gianni Infantino , #Cupa Mondiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drama prin care trece Romelu Lukaku: de ce nu își poate înmormânta tatăl
  2. ”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
  3. Doliu în gimnastică: a murit o legendă
  4. Donald Trump anunță că are influență peste Infantino, președintele FIFA: „Dacă îi cer, va face asta”
  5. L-a distrus pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”
  6. Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ
  7. Victorie-fulger pentru Sorana la Osaka! Avem două jucătoare calificate în sferturile de finală
  8. Când pleacă Mircea Lucescu de la națională? Răspunsul oferit de selecționer: „Voi lăsa pe altcineva”
  9. "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct". Lucescu nu l-a iertat pe jucătorul pe care l-a debutat la națională
  10. Cu Osaka la Osaka! Misiune infernală pentru Jaqueline Cristian, contra principalei favorite