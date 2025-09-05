Surpriză în preliminariile Campionatului Mondial. Cine a reușit să o bată pe Germania

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 00:29
363 citiri
Echipa națională a Germaniei. Foto: X / @SpieltagIndo

Echipa națională a Slovaciei a produs o mare surpriză, joi seara, învingând, pe teren propriu, scor 2-0, echipa națională a Germaniei, în cadrul grupei A a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

La Bratislava, elevii lui Julian Nagelsmann au fost conduși la pauză cu 1-0, după ce David Hancko a înscris în minutul 42, după o acțiune personală, ajutat de Strelec. La reluare, în minutul 55 a venit rândul lui Strelec să înscrie și slovacii conduceau cu 2-0. Chiar dacă selecționerul german a efectuat schimbări și echipa sa a avut posesie, șutând de opt ori la poartă numai în repriza secundă, Slovacia – Germania s-a terminat 2-0, iar formația lui Nationalmannschaft debutează cu stângul în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

La Rotterdam, pe stadionul De Kuip, s-au înfruntat Țările de Jos și Polonia. Olandezii au avut o bară, prin Reijnders, apoi Dumfries a deschis scorul și lucrurile erau în grafic, dar Matty Cash a egalat cu un gol superb în minutul 80 și, după 1-1 scor final, ambele echipe sunt în fruntea clasamentului grupei G, cu câte șapte puncte, despărțite însă de golaveraj, +10 pentru olandezi și +2 pentru Polonia.

Rezultate înregistrate joi în meciurile din calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa A: Slovacia – Germania 2-0 (Hancko 42, Strelec 55);

Grupa A: Luxemburg – Irlanda de Nord 1-3 (Dardari 30 / Reid 7, S. Charles 46, Devenny 70);

Grupa E: Bulgaria – Spania 0-3 (Oyarzabal 5, Cucurella 30, Merino 38);

Grupa E: Georgia – Turcia 2-3 (Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52);

Grupa G: Țările de Jos – Polonia 1-1 (Dumfries 28 / Cash 80);

Grupa G: Lituania – Malta 1-1 (Gineitis 90+7 penalti / Satariano 83);

Grupa J: Kazahstan - Țara Galilor 0-1 (K. Moore 24);

Grupa J: Liechtenstein – Belgia 0-6 (De Cuyper 29, Tielemans 46, 70 penalti, Theate 60, De Bruyne 62, Fofana 90+1).

