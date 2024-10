"Dacă mă schimbă în minutul 1..." Explicațiile lui Ciprian Deac după ce a dat cu banderola de pământ

În momentul în care a fost înlocuit, veteranul Ciprian Deac a fost extrem de nervos și a dat cu banderola de pământ.

Formaţia CFR Cluj a remizat, marţi, în deplasare, scor 2-2, cu echipa FC Argeş, într-un meci contând pentru grupa A a Cupei României.

Pentru CFR Cluj au marcat Mogoş (32) şi Abeid (44). Golurile argeşenilor au fost înscrise de Borta, în minutul 7, şi Morar (77-penalti).

”Pentru mine, e un semn că în acel vestiar nu mai este un stăpân cu adevărat. Dan Petrescu și-a pierdut autoritatea și și-a pierdut harul”, a spus Andrei Vochin, la Fotbal Club.

Ciprian Deac și-a explicat gestul din momentul schimbării.

"Nu, n-am aruncat... Nervos am fost pe mine că nu mi-a ieșit jocul. Am văzut că vine spre mine Adiţă Păun şi am văzut că şi el e schimbat şi poate că da... am aruncat-o, dar eram supărat pe mine. Nu știu ce se insinuează sau... N-am cum să fiu supărat pe mister că mă schimbă, din moment ce eram supărat pe mine. E o mândrie să port banderola de căpitan a CFR-ului. Respect prea mult clubul şi e o mândrie.

Am fost supărat pe mine, am văzut că e Adiţă Păun spre mine, nu văzusem că e schimbat şi am lăsat-o aşa mai apăsat, dar nu... Şi mister, dacă mă schimbă din minutul 1, mă duc la dânsul, îi strâng mâna, că e un antrenor bun, a făcut multe pentru CFR şi pentru mine, dar am fost doar supărat pe mine. Am vrut să câştigăm, nu conta jocul meu.

E clar că nu traversăm cea mai bună perioadă şi vedeţi că în campionat cu o victorie eşti sus, iar cu o înfrângere pici. Nu e vreun fotbalist care să fi tratat jocul superficial. E clar că nu suntem cei mai fericiţi fotbalişti, presiunea e mare, aşteptările sunt mari, dar trebuie să recunoaştem că nu traversăm cea mai bună perioadă, iar cu două, trei victorii legate moralul nostru va fi altul şi vom fi acolo sus. Avem o echipă foarte bună, cu jucători valoroşi", a declarat Ciprian Deac, după FC Argeş - CFR Cluj, 2-2, în Cupa României.

