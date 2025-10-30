S-a terminat Concordia Chiajna - Hermannstad, în Cupa României

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:10
Hermannstadt a învins Concordia FOTO Facebook Superliga
Echipa FC Hermannstadt a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Concordia Chiajna, în grupa D a Cupei României.
În prima repriză a meciului de la Chiajna nu s-a marcat, iar ocaziile mari de gol au lipsit la cele două porţi.
Sibienii au marcat unica reuşită a partidei în minutul 59, când Florin Bejan a înscris din faţa porţii, în urma unui corner.
Hermannstadt a obţinut astfel prima victorie în grupa D a Cupei României.
În clasament conduce FC Dinamo Bucureşti, cu 3 puncte (golaveraj 3-1), urmată de Hermannstadt, tot 3 puncte (golaveraj 1-0).
