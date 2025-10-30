S-a terminat Concordia Chiajna - Hermannstad, în Cupa României

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:10
264 citiri
S-a terminat Concordia Chiajna - Hermannstad, în Cupa României
Hermannstadt a învins Concordia FOTO Facebook Superliga

Echipa FC Hermannstadt a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Concordia Chiajna, în grupa D a Cupei României.

În prima repriză a meciului de la Chiajna nu s-a marcat, iar ocaziile mari de gol au lipsit la cele două porţi.

Sibienii au marcat unica reuşită a partidei în minutul 59, când Florin Bejan a înscris din faţa porţii, în urma unui corner.

Hermannstadt a obţinut astfel prima victorie în grupa D a Cupei României.

În clasament conduce FC Dinamo Bucureşti, cu 3 puncte (golaveraj 3-1), urmată de Hermannstadt, tot 3 puncte (golaveraj 1-0).

„Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
„Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
FCSB a trecut de Gloria Bistrița, scor 3-1, în Cupa României. În ciuda rezultatului, în a doua repriză a meciului, Gloria a avut multe momente în care a fost periculoasă. După meci,...
Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
Cine e femeia care a plâns în hohote după golul neașteptat primit de U Craiova
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României. Jucând pe stadionul Ion Oblemenco, dar contând...
#cupa romaniei, #concordia chiajna, #Hermannstadt , #rezultate cupa romaniei
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a donat 2.000.000 Euro, apoi a fost interzis! Anuntul Patriarhiei: "Au atras atentia in mod repetat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ar fi meciul secolului! Floyd Mayweather și Manny Pacquiao, aproape de un nou meci, după spectacolul din 2015
  2. Probleme la PSG: jucătorul care a făcut spectacol în finala Champions League s-a accidentat
  3. Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski. Cine este atacantul dorit de catalani
  4. S-a terminat Concordia Chiajna - Hermannstad, în Cupa României
  5. Motivul emoționant pentru care fostul mare fotbalist se retrage din televiziune
  6. E oficial. Cine e fostul selecționer care a preluat-o pe CFR Cluj
  7. Tragedie în sport. A murit la 17 ani, lovit de o minge
  8. Lovitura primită de FCSB în meciul de la Bistrița. Cât va lipsi vedeta echipei
  9. „Acest jucător de la FCSB nu poate să dribleze un jucător de Liga 2!”. Transferul verii, făcut praf de Basarab Panduru
  10. Puștiul de 15 ani care a intrat în istoria lui Arsenal. Nimeni nu a mai reușit asta până acum