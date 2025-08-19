Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO

Tragerea la sorți a Cupei României a fost una suspectă. O filmare compromițătoare arată cum una dintre bile a fost extrasă în mod intenționat.

Primul meci extras a fost între Farul Constanța și Corvinul Hunedoara. Acesta este meciul care a trezit cele mai multe suspiciuni.

Pe masă erau două urne, una cu opt echipe, cele care nu intră direct în grupe, și alta cu 24 de echipe, din ligile inferioare. Urna a doua a fost una foarte mică pentru numărul de bile, fiind imposibil ca acestea să fie amestecate.

Tragerea la sorți a fost făcută de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al Federației, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții din cadrul FRF.

Inițial, cei doi au pus hârtiile în bile și le-au introdus în urnă. Ei vedeau în permanență numele echipelor, până la intrarea în urne. Apoi, Bodescu a scos prima oară ultima bilă introdusă. Mai mult, el a stat cu mâna pe ea și s-a prefăcut că o amestecă. Văzând asta, cei ce au urmărit transmisia live au reacționat:

„Interesant cum a extras omul din dreapta pe Corvinul...”

„Corvinul juca în primul meci, orice s-ar fi întâmplat”

„Cam pe față s-a extras intenționat Corvinul din urna mare”

„Ce manevre s-au făcut la această extragere...”

„O urnă mai mare nu ați găsit? Cum să amesteci în paharul ăla?”

„Puteau să vină cu un bol mai mare pentru echipele din urna 2”

VIDEO - Momentul controversat

CSA Steaua acuză și ea

O altă echipă revoltată este CSA Steaua. Fanii acestei echipe au acuzat că bila lor a fost intenționat pusă printre ultimele în urnă, pentru a fi automat extrasă cu o echipă din prima ligă. Ei au picat cu UTA.

„Cum se face că am căzut cu cea mai bună echipă dintre toate? Nu a fost ghinion, a fost o hoție marca FRF”, au postat cei de la Pagina „Steaua - Legenda Continuă”.

La tragerea la sorți, mai întâi sunt extrase opt echipe din fiecare urnă, astfel terminându-se extragerea echipelor din prima urnă. Implicit, primele opt echipe extrase din urna B vor juca cu un adversar puternic. De aici și supărarea fanilor CSA. Acestea sunt meciurile din playoff:

Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – Csikszereda

Politehnica Iași – Petrolul

Steaua București – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

