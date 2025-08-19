Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO

Tragerea la sorți a Cupei României a fost una suspectă. O filmare compromițătoare arată cum una dintre bile a fost extrasă în mod intenționat.
Primul meci extras a fost între Farul Constanța și Corvinul Hunedoara. Acesta este meciul care a trezit cele mai multe suspiciuni.
Pe masă erau două urne, una cu opt echipe, cele care nu intră direct în grupe, și alta cu 24 de echipe, din ligile inferioare. Urna a doua a fost una foarte mică pentru numărul de bile, fiind imposibil ca acestea să fie amestecate.
Tragerea la sorți a fost făcută de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al Federației, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții din cadrul FRF.
Inițial, cei doi au pus hârtiile în bile și le-au introdus în urnă. Ei vedeau în permanență numele echipelor, până la intrarea în urne. Apoi, Bodescu a scos prima oară ultima bilă introdusă. Mai mult, el a stat cu mâna pe ea și s-a prefăcut că o amestecă. Văzând asta, cei ce au urmărit transmisia live au reacționat:
O altă echipă revoltată este CSA Steaua. Fanii acestei echipe au acuzat că bila lor a fost intenționat pusă printre ultimele în urnă, pentru a fi automat extrasă cu o echipă din prima ligă. Ei au picat cu UTA.
„Cum se face că am căzut cu cea mai bună echipă dintre toate? Nu a fost ghinion, a fost o hoție marca FRF”, au postat cei de la Pagina „Steaua - Legenda Continuă”.
La tragerea la sorți, mai întâi sunt extrase opt echipe din fiecare urnă, astfel terminându-se extragerea echipelor din prima urnă. Implicit, primele opt echipe extrase din urna B vor juca cu un adversar puternic. De aici și supărarea fanilor CSA. Acestea sunt meciurile din playoff: