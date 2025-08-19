Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 19 August 2025, ora 18:01
782 citiri
Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO
Scandal la tragerea la sorți a Cupei României. Foto: captură transmisie FRF

Tragerea la sorți a Cupei României a fost una suspectă. O filmare compromițătoare arată cum una dintre bile a fost extrasă în mod intenționat.

Primul meci extras a fost între Farul Constanța și Corvinul Hunedoara. Acesta este meciul care a trezit cele mai multe suspiciuni.

Pe masă erau două urne, una cu opt echipe, cele care nu intră direct în grupe, și alta cu 24 de echipe, din ligile inferioare. Urna a doua a fost una foarte mică pentru numărul de bile, fiind imposibil ca acestea să fie amestecate.

Tragerea la sorți a fost făcută de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al Federației, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții din cadrul FRF.

Inițial, cei doi au pus hârtiile în bile și le-au introdus în urnă. Ei vedeau în permanență numele echipelor, până la intrarea în urne. Apoi, Bodescu a scos prima oară ultima bilă introdusă. Mai mult, el a stat cu mâna pe ea și s-a prefăcut că o amestecă. Văzând asta, cei ce au urmărit transmisia live au reacționat:

  • „Interesant cum a extras omul din dreapta pe Corvinul...”
  • „Corvinul juca în primul meci, orice s-ar fi întâmplat”
  • „Cam pe față s-a extras intenționat Corvinul din urna mare”
  • „Ce manevre s-au făcut la această extragere...”

  • „O urnă mai mare nu ați găsit? Cum să amesteci în paharul ăla?”
  • „Puteau să vină cu un bol mai mare pentru echipele din urna 2”

VIDEO - Momentul controversat

CSA Steaua acuză și ea

O altă echipă revoltată este CSA Steaua. Fanii acestei echipe au acuzat că bila lor a fost intenționat pusă printre ultimele în urnă, pentru a fi automat extrasă cu o echipă din prima ligă. Ei au picat cu UTA.

„Cum se face că am căzut cu cea mai bună echipă dintre toate? Nu a fost ghinion, a fost o hoție marca FRF”, au postat cei de la Pagina „Steaua - Legenda Continuă”.

La tragerea la sorți, mai întâi sunt extrase opt echipe din fiecare urnă, astfel terminându-se extragerea echipelor din prima urnă. Implicit, primele opt echipe extrase din urna B vor juca cu un adversar puternic. De aici și supărarea fanilor CSA. Acestea sunt meciurile din playoff:

  • Corvinul – Farul Constanța
  • FC Voluntari – Csikszereda
  • Politehnica Iași – Petrolul
  • Steaua București – UTA Arad
  • CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
  • AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
  • Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
  • Sporting Liești – CS Afumați
  • Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
  • Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Tragere la sorți în Cupa României. Steaua - UTA și Poli - Dinamo, cele mai tari meciuri
Tragere la sorți în Cupa României. Steaua - UTA și Poli - Dinamo, cele mai tari meciuri
Tragerea la sorţi pentru partidele din play-off-ul Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, a avut loc marţi, la Casa Fotbalului, şi a fost făcută de secretarul general adjunct, Gabriel...
Cupa României: tot ce trebuie să știi, înainte de tragerea la sorți a playoff-ului
Cupa României: tot ce trebuie să știi, înainte de tragerea la sorți a playoff-ului
Casa Fotbalului va găzdui, marți, de la ora 12.00, tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano, ediția 2025-2026. În această fază a competiției vor evolua: 21 de...
#cupa romaniei, #tragere la sorti, #frauda , #Cupa Mondiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu
  2. Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO
  3. OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă
  4. Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup
  5. UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație
  6. Carlos Alcaraz și Iga Swiatek, surprinși împreună, într-un avion privat VIDEO
  7. Transferul a căzut. Cea mai proastă veste pentru Cristi Chivu de la numirea sa la Inter
  8. Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, apariție incendiară, într-o ținută transparentă. Soțul e un portar celebru FOTO
  9. "I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
  10. Șoc la naționala feminină de tenis. Horia Tecău a plecat după ce și-a pus în cap jucătoarele