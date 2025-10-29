FC Argeș și U Cluj, meciuri dramatice în Cupa României. Goluri decisive în ultimele minute

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:20
389 citiri
FC Argeș și U Cluj, meciuri dramatice în Cupa României. Goluri decisive în ultimele minute
FOTO: Facebook Cupa României Betano

Formaţia FC Argeş a învins, miercuri, în deplasare, scor 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa 1 a fazei grupelor Cupei României Betano.

FC Argeş a condus cu 2-0 (Seto ’29, Brobbey ’34), înainte să fie egalată (Achim ’59, Zakir ’78) şi ca Matos să înscrie pe final, în minutul 85, golul victoriei în partida din grupa A a competiţiei.

Tot miercuri, în grupa C, Universitatea Cluj a învins în deplasare Metalul Buzău, scor 2-1. Metalul a deschis scorul în minutul 45+3, prin Dumitrache, din penalti. Pentru clujeni au înscris Trică ’50 şi Taiwo ‘90+1.

Miercuri se mai dispută următoarele partide, ambele în grupa B:

18:30: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova

21:00: Gloria Bistriţa – FCSB

Programul meciurilor de joi:

Grupa A

Joi, 30 octombrie, 21:00: CSC Dumbrăviţa – Rapid

Grupa B

Joi, 30 octombrie, 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploieşti

Grupa D

Joi, 30 octombrie, 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt

Joi, 30 octombrie, 19:00: FC Botoşani – Farul Constanţa

Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amendarea Federaţiei Române de Fotbal ca urmare a incidentelor de la meciul U-21 dintre România şi Cipru. FRF era...
S-a terminat meciul dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Patru goluri în Cupa României
S-a terminat meciul dintre FC Dinamo și CS Dinamo. Patru goluri în Cupa României
Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României. La meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf, pentru FC...
#cupa romaniei, #fc arges, #universitatea cluj, #gol, #meci , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FC Argeș și U Cluj, meciuri dramatice în Cupa României. Goluri decisive în ultimele minute
  2. Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
  3. Șansa revanșei pentru Sorana Cîrstea. Adversara din sferturi a româncei
  4. Pleacă Mirel Rădoi de la Craiova? Reacție oficială: "Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Cam asta este...”
  5. ”N-am închis ochii aproape deloc”. Fotbalistul rus care a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire
  6. Câți ani de închisoare riscă fotbalistul lui Cristi Chivu implicat într-un accident mortal
  7. Fantastic! Sorana Cîrstea e în sferturi, după o victorie memorabilă
  8. Nepoata lui Donald Trump va debuta în circuitul profesionist: ”O experienţă incredibilă”
  9. Românul care a spart gheața în Cupa Spaniei nu e în vederile lui Mircea Lucescu la națională
  10. Tragere la sorți la Turneul Campioanelor. Cum arată grupa Serena Williams